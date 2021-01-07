إليك ما يقوله العلم عن أفضل الطرق للإقلاع عن التدخين في عام 2021!

يستقبل الكثير من الناس العام الجديد بخطط للإقلاع عن التدخين، وهناك أدلة أكثر من أي وقت مضى على أفضل الطرق لتعزيز فرص النجاح، خاصة في ظل جائحة "كوفيد-19".وفي ما يلي الطرق المختلفة التي يقترح العلم أنها تستحق التجربة، وفقا لتقرير نشره موقع "ساينس ألرت".تظهر الأدلة عالية الجودة من أكثر من 300 دراسة أجريت على أكثر من 250000 شخص، أن تلقي المشورة بشأن الإقلاع عن التدخين يزيد من معدلات الإقلاع على المدى الطويل.لم تجد الدراسات أي فرق واضح بين تأثيرات الدعم المقدم وجها لوجه، مقابل الدعم عن بُعد - على سبيل المثال، الاستشارة المقدمة عبر مكالمات الهاتف أو الفيديو. وهناك أيضا أدلة متزايدة على أن دعم الإقلاع عن التدخين الذي يُقدّم عبر الرسائل النصية يمكن أن يعزز معدلات الإقلاع عن التدخين.

هناك أدلة جديدة عالية الجودة على أن البرامج التي تكافئ الأشخاص على الإقلاع عن التدخين بنجاح، تزيد من النجاح على المدى الطويل. ويمكن أن تشمل هذه المكافآت: أموال أو قسائم للسلع أو الخدمات.ويمكن تقديم هذه البرامج من خلال أماكن العمل، حيث يجد الكثير من الناس صعوبة في التفكير في الفوائد الصحية طويلة المدى للإقلاع عن التدخين.يمكن وصفه من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية، ولكن في العديد من البلدان متاح للشراء بدون وصفة طبية من متاجر البقالة والصيدليات.وتشير الدلائل إلى أن استخدام شكلين من أشكال العلاج ببدائل النيكوتين بدلا من أحدهما، يزيد من فرصك في الإقلاع عن التدخين - على وجه الخصوص، باستخدام رقعة وشكل آخر مثل العلكة أو البخاخات أو المستحلبات.وجدت مراجعة حديثة تغطي 50 دراسة وأكثر من 12000 مشارك، أن السجائر الإلكترونية بالنيكوتين ربما تساعد الناس على الإقلاع عن التدخين لمدة ستة أشهر على الأقل، وربما تعمل بشكل أفضل من السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين وبدائل النيكوتين.ولم تجد المراجعة ارتباطا بأضرار جسيمة. ومع ذلك، ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الأدلة الموثوقة لنكون واثقين من تأثيرات السجائر الإلكترونية.تظهر الدراسات أن استخدام الدعم السلوكي والعلاج الطبي، يزيد من معدلات الإقلاع عن التدخين.تظهر الأدلة أنه إذا قمت بتقليل كمية تدخينك، فمن المرجح أن تنجح في الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل.وعندما تكون مستعدا لمحاولة الإقلاع تماما، فكّر في استخدام طريقة أو أكثر من الطرق المذكورة أعلاه.