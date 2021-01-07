صحة

علماء يعلنون اكتشاف مادة تقمع فيروس كورونا

Lebanon 24
07-01-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-781866-637456155141201946.jpg
Doc-P-781866-637456155141201946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اكتشفت مجموعة من العلماء الألمان والسويديين أن أدوية الفلوفاستاتين التي تستخدم لعلاج فرط كوليسترول الدم، لها تأثير قمعي على فيروس كورونا.

وفي الدراسة التي تم نشرها على موقع MedRxiv، أشار العلماء إلى أن فلوفاستاتين يؤثر على الخلايا المصابة عن طريق قمع تحولها وتكرار SARS-CoV-2.

وأكدت الدراسة، أنه كان لدى مرضى كوفيد-19، الذين تلقوا العلاج بالأدوية التي تنتمي إلى مجموعة الستاتين أو مثبطات إنزيم HMG-CoA نتائج شفاء سريرية أفضل.

وبحسب العلماء، تشير نتائج الدراسة إلى أن فلوفاستاتين لا يشكل خطرا إضافيا على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وقد يكون له تأثير إيجابي معتدل على سريان المرض.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2021-01-07
18:00 | 2021-01-07
15:00 | 2021-01-07
12:00 | 2021-01-07
09:00 | 2021-01-07
06:00 | 2021-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website