علماء يعلنون اكتشاف مادة تقمع فيروس كورونا

اكتشفت مجموعة من العلماء الألمان والسويديين أن أدوية الفلوفاستاتين التي تستخدم لعلاج فرط كوليسترول الدم، لها تأثير قمعي على فيروس كورونا.

وفي الدراسة التي تم نشرها على موقع MedRxiv، أشار العلماء إلى أن فلوفاستاتين يؤثر على الخلايا المصابة عن طريق قمع تحولها وتكرار SARS-CoV-2.

وأكدت الدراسة، أنه كان لدى مرضى كوفيد-19، الذين تلقوا العلاج بالأدوية التي تنتمي إلى مجموعة الستاتين أو مثبطات إنزيم HMG-CoA نتائج شفاء سريرية أفضل.

وبحسب العلماء، تشير نتائج الدراسة إلى أن فلوفاستاتين لا يشكل خطرا إضافيا على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وقد يكون له تأثير إيجابي معتدل على سريان المرض.