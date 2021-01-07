صحة

هل الرياضة مفيدة أثناء الإصابة بنزلة برد؟

Lebanon 24
07-01-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-781871-637456162312079527.jpg
Doc-P-781871-637456162312079527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد؛ نظراً لأن ضعف جهاز المناعة أثناء الإصابة بنزلة برد يرفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب.

وأوضح المركز أن أعراض الإصابة بالتهاب عضلة القلب تتمثل في ضيق التنفس وآلام بالصدر واضطراب نظم القلب، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والإنهاك والغثيان. وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة طبيب قلب فوراً.

ولتجنب هذا الخطر لا يجوز ممارسة الرياضة إلا بعد الشفاء التام من نزلة البرد الشديدة، أي بعد مدة تتراوح بين 7 و10 أيام، مع مراعاة ممارسة الرياضة باعتدال ورفع مستوى الشدة تدريجياً بعد العودة لممارستها.
المصدر: 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2021-01-07
18:00 | 2021-01-07
15:00 | 2021-01-07
12:00 | 2021-01-07
09:00 | 2021-01-07
06:00 | 2021-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website