هل الرياضة مفيدة أثناء الإصابة بنزلة برد؟

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد؛ نظراً لأن ضعف جهاز المناعة أثناء الإصابة بنزلة برد يرفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب.





وأوضح المركز أن أعراض الإصابة بالتهاب عضلة القلب تتمثل في ضيق التنفس وآلام بالصدر واضطراب نظم القلب، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والإنهاك والغثيان. وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة طبيب قلب فوراً.

ولتجنب هذا الخطر لا يجوز ممارسة الرياضة إلا بعد الشفاء التام من نزلة البرد الشديدة، أي بعد مدة تتراوح بين 7 و10 أيام، مع مراعاة ممارسة الرياضة باعتدال ورفع مستوى الشدة تدريجياً بعد العودة لممارستها.