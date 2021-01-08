صحة

زيوت عطرية مذهلة للتخلص من الصداع.. جربوها!

Lebanon 24
08-01-2021 | 09:00
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نشر موقع "ذا هيلث سايت" تقريرا أفاد فيه بأن الإجهاد والقلق واضطراب الهرمونات وارتفاع ضغط الدم والعديد من العوامل الأخرى يمكن أن تسبب الصداع.

وأشار الى أن هناك بعض الزيوت العطرية المذهلة التي يمكنها أن تساعد في التخلص من الإحساس بالألم الشديد في الرأس الناجم عن الصداع، وتشمل هذه الزيوت ما يلي:
زيت النعناع

يمكن لهذا الزيت المتعدد الاستخدامات أن يعالج العديد من المشاكل، بما في ذلك الصداع والتهاب العضلات والحكة وحروق الشمس ومشاكل الأسنان، وذلك لأنه يحتوي على المنثول الذي يساعد على استرخاء العضلات وتسكين الألم، كما يساعد في تخفيف الألم من صداع التوتر وكذلك نوبات الصداع النصفي، كل ما عليك فعله هو تخفيفه بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند وتطبيقه على منطقة الصدغ.

زيت اللافندر

هذا الزيت الأساسي ليس مفيدا فقط للبشرة، بل يمكنه أن يعمل المعجزات عندما يتعلق الأمر بمشاكل مثل الصداع، هناك أدلة قوية تشير إلى أن استنشاق رائحة زيت اللافندر الأساسي يمكن أن يساعد في الإدارة الحادة لنوبات الصداع النصفي، كل ما عليك فعله هو وضع زيت اللافندر المخفف على الجلد، واستنشاقه، وتمتع بعدها بنتائج مذهلة في تخفيف الألم.

الأوكالبتوس

علاجا رائعا إذا كنت تعاني من صداع الجيوب الأنفية، سوف يساعد في فتح الممرات الأنفية وتنظيف الجيوب الأنفية، مما قد يوفر الراحة لك، فقط أضف قطرة من زيت الأوكالبتوس إلى زيت ناقل وضعه على منطقة الصدر، ويمكنك أيضا إضافة بضع قطرات من الزيت إلى الماء الساخن واستنشاق البخار.

زيت إكليل الجبل

يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ودور فعال في تسكين الآلام الناجمة عن الإجهاد وتحسن الدورة الدموية، مما يجعله يسهم في علاج الصداع، حيث أكدت الدراسات أن زيت إكليل الجبل المستخدم مع أدوية أخرى يمكن أن يساعد في التخلص من الصداع في أي وقت من الأوقات، يمكنك مزج بضع قطرات منه مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند، ثم قم بتدليكه في منطقة الألم من الرأس لتخيف ذلك الألم.

زيت البابونج

يعرف زيت البابونج بفوائده العديدة التي توفر الراحة من الصداع، يمكن أن يؤدي استخدام هذا الزيت العطري إلى إرخاء الجسم وتهدئة العضلات والمساعدة في علاج الصداع، ويمكن أن يساعد حتى في علاج القلق والأرق، وهما مشكلتان أخريان تؤديان إلى الصداع، كل ما عليك فعله هو إضافة بضع قطرات من زيت البابونج الأساسي المخفف في زيت ناقل إلى الحمام أو الماء الساخن، واستنشاق البخار.
المصدر: سبوتنيك
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