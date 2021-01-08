صحة

احذروا ولا تقعوا فخاً للاحتيال باسم لقاح كوفيد 19

Lebanon 24
08-01-2021 | 12:00
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الكثير من البلدان تنتظر الحصول على إذن باستخدام لقاحات كورونا المستجد المختلفة. وفي هذه الأثناء يقوم بعض المحتالين بعرضه للبيع عبر مختلف مواقع الإنترنت. ولهذا يوهمون ضحاياهم بأنه يمكنهم الحصول على جرعة خلال أيام قليلة مقابل مبلغ يصل إلى 150 دولاراً أميركياً.

 

وفي ظل انتشار هذه الظاهرة حذر مسؤولون أوروبيون الناس من هذه العمليات الاحتيالية مع الإشارة إلى أن زيادة في عمليات الاحتيال التي تتعلق بلقاح كوفيد 19.

 

وفي هذا السياق، أشارت وكالة "رويترز" إلى وجود 7 عروض يتم طرحها عبر منتديات الشبكات المظلمة. وأفادت بأن رسائل الاحتيال تتضمن رسائل تصل عبر البريد الإلكتروني وتعد بإدراج الإسم على لائحة سرية.

 

وحذرت وكالات قانونية من مغبة الوقوع في هذا الفخ مع التذكير بأن إعلانات اللقاحات الزائفة تشكل خطراً سيبرانياً ويمكن أن تلحق الضرر بالضحايا.

 

كما اشارت شركة الأمن السيبراني "ريكوردد فيوتشر" إلى أن نطاقات مواقع الانترنت التي تتضمن كلمة لقاح مع كلمة كوفيد-19 أو فيروس كورونا، زادت أكثر من الضعفين منذ تشرين الأول الماضي (2020) لتصل إلى حوالي 2500 في شرين الثاني عندما بدأت اللقاحات الأولى تحصل على موافقات السلطات المعنية.

المصدر: لها
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