هذه المأكولات تخفّف ألم الجسم والعضلات

بعض الأشخاص وخصوصاً الرياضيين يعانون من ألم العضلات بين الحين والآخر، إلا أن بعض الخبراء وجدوا الحل في تناول بعض أنواع الطعام.

الكرز: يتمتع بالعديد من الخصائص المضادة للالتهابات ومن الممكن الاستفادة منه من أجل تقليل ألم العضلات. كما أن عصيره يحتوي على الأنثوسيانين وهي أصباغ تفيد في علاج أوجاع اليدين والقدمين.

المشروبات الدافئة: يمكن تناولها في حال الشعور بآلام العضلات والجسم لأنها تعمل على تحسين عملية تدفق الدم.

الزنجبيل: يحتوي على عناصر مضادة للالتهابات كما أنه غني بالفيتامينات. ويساهم تناوله في تحسين الدورة الدموية ما يؤدي إلى زيادة الشعور بالراحة.

الفيتامينات: من المهم تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات B1 وE وD. ولهذا ينصح باستهلاك اللوز والسبانخ والجزر والتفاح والبطاطا الحلولة والمشمش.

الموز: يمنع الإصابة بالجفاف كما أن تناوله يحد من الشعور بألم العضلات لأنه مصد ر مهم للكربوهيدرات والبوتاسيوم.