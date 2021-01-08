صحة

5 أشياء تحدث لجسمك عند الإفراط في تناول العسل

Lebanon 24
08-01-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-782292-637457108385787087.jpg
Doc-P-782292-637457108385787087.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر العسل بديلاً صحياً للسكر، ولكن مثله مثل أي شيء آخر، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة.
فيما يلي خمسة أشياء يمكن أن تحدث للجسم عند الإفراط في تناول العسل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا":

زيادة مستوى السكر في الدم
العسل غني بالسكر والكربوهيدرات، لذلك فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.

مشاكل في المعدة
يمكن أن تتفاقم مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك مع الإفراط في تناول العسل. يمكن أن يؤدي محتوى الفركتوز العالي في العسل إلى الإمساك، حتى لو لم يكن لديك أي مشكلة. كما يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ أو الإسهال لأن الجسم لا يستطيع هضم الكثير من السكر دفعة واحدة.

العسل يخفض ضغط الدم
يعمل العسل جيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. ولكن عند تناوله بكميات زائدة، يمكن أيضًا أن يخفض ضغط الدم عن المعدل الطبيعي. على المدى الطويل، يمكن أن يؤثر انخفاض ضغط الدم على أداء القلب.

زيادة الوزن
إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فمن الضروري للغاية التحكم في كمية العسل التي تتناولها، لأن السعرات الحرارية الزائدة والسكر والكربوهيدرات الموجودة في العسل يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية في إنقاص الوزن.

مشاكل في الأسنان
كثرة العسل تعني الكثير من السكر، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان. وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، فإن حوالي 82 % من العسل عبارة عن سكر. وبما أن العسل لزج، قد يلتصق بأسنانك ويزيد من تسوس الأسنان.

ما هي كمية العسل الآمنة؟
من المهم ممارسة الاعتدال عندما يتعلق الأمر بتناول العسل، لذا يُنصح بعدم تناول أكثر من 50 مل من العسل يومياً. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2021-01-08
23:00 | 2021-01-08
21:00 | 2021-01-08
15:00 | 2021-01-08
12:00 | 2021-01-08
09:00 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website