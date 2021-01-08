5 أشياء تحدث لجسمك عند الإفراط في تناول العسل

يعتبر العسل بديلاً صحياً للسكر، ولكن مثله مثل أي شيء آخر، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة.

فيما يلي خمسة أشياء يمكن أن تحدث للجسم عند الإفراط في تناول العسل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا":زيادة مستوى السكر في الدمالعسل غني بالسكر والكربوهيدرات، لذلك فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.مشاكل في المعدةيمكن أن تتفاقم مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك مع الإفراط في تناول العسل. يمكن أن يؤدي محتوى الفركتوز العالي في العسل إلى الإمساك، حتى لو لم يكن لديك أي مشكلة. كما يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ أو الإسهال لأن الجسم لا يستطيع هضم الكثير من السكر دفعة واحدة.العسل يخفض ضغط الدميعمل العسل جيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. ولكن عند تناوله بكميات زائدة، يمكن أيضًا أن يخفض ضغط الدم عن المعدل الطبيعي. على المدى الطويل، يمكن أن يؤثر انخفاض ضغط الدم على أداء القلب.زيادة الوزنإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فمن الضروري للغاية التحكم في كمية العسل التي تتناولها، لأن السعرات الحرارية الزائدة والسكر والكربوهيدرات الموجودة في العسل يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية في إنقاص الوزن.مشاكل في الأسنانكثرة العسل تعني الكثير من السكر، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان. وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، فإن حوالي 82 % من العسل عبارة عن سكر. وبما أن العسل لزج، قد يلتصق بأسنانك ويزيد من تسوس الأسنان.ما هي كمية العسل الآمنة؟من المهم ممارسة الاعتدال عندما يتعلق الأمر بتناول العسل، لذا يُنصح بعدم تناول أكثر من 50 مل من العسل يومياً.