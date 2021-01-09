صحة

أوجاع في الصدر يجب الانتباه إليها.. بعضها يهدّد الحياة!

Lebanon 24
09-01-2021 | 12:00
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يعاني بعض الأشخاص بين الحين والآخر من ألم في الجانب الأيمن من الصدر إلا انهم في الغالب لا يهتمون لذلك. لكن عليكم معرفة أسباب هذا الألم لأنها قد تحتاج إلى علاج فوري.

 

1 التوتر الناجم عن القلق الشديد والذي يؤدي إلى نوبات الهلع، يسبب الشعور بألم في منطقة الصدر وخصوصاً في الجهة اليمنى.

 

2 الشدّ العضلي: وهو ينتج من المبالغة في ممارسة التمارين الرياضية والنشاطات البدنية وحمل الأوازان الثقيلة. وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب والخلود إلى الراحة لبعض الوقت.

 

3 ارتداد حمض المعدة إلى المريء: يمكن أن يسبّب هذا الألم أيضاً، وبما يشبه أزمات القلب الخطرة. ومن الممكن حلّ المشكلة من طريق الأدوية المناسبة وتناول الطعام الصحي.

 

4 الانسداد الرئوي: يمكن ألم الصدر وخصوصاً في الجهة اليمنى أن يدل عليه أيضاً. وهو عبارة عن جلطة دموية تحدث في الرئة اليمنى، ومن الضروري لهذا السبب الذهاب إلى عيادة الطبيب فوراً للحصول على العلاج المناسب، لأن هذا الخطر يهدّد الحياة.

 

المصدر: لها
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