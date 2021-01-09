صحة

أخيراً اعرفوا سبب رغبتكم بتناول الحلويات بعد الظهر

Lebanon 24
09-01-2021 | 15:00
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في فترة ما بعد الظهر كثيراً ما نشعر بالرغبة في تناول السكر، ولهذا نلجأ إلى الحلويات أو الشوكولا أو غيرهما من الأطعمة ذات المذاق الحلو.

 

أما السبب فيعود إلى أن الجسم يسترخي غالباً خلال هذه الفترة من النهار، ما يعزز الرغبة في النوم أو في تناول ما يحتوي على السكر، وذلك بعد يوم عمل طويل.

 

ففي هذه الحالة يتذكّر الجسم أن أكل السكر يسبب الشعور بالفرح. وهكذا يفرز الدماغ الدوبامين والسيروتونين، وهما هورمونا الراحة. فبعد الجهد، يجد الجسم أن من المهم الحصول على مكافأة من هذا القبيل. ومع الوقت يتحول تناول السكر في فترة ما بعد الظهر إلى عادة يتم اتّباعها يومياً وهي بالطبع عادة غير صحية تماماً.

 

من جهة ثانية، فإن الساعة البيولوجية للجسم تؤدي دوراً مهماً في هذا السياق. فالأشخاص الذي يستيقظون في وقت مبكر ويذهبون إلى العمل، غالباً ما يحسّون بالجوع عند الثامنة مساء. فالجسم يحتاج في هذه الحالة إلى بعض الطاقة لكي يواصل نشاطه. ولهذا تظهر الحاجة إلى تناول الطعام المحلّى.

المصدر: لها
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