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صحة
5 فوائد مذهلة من تناول دقيق اللوز
Lebanon 24
09-01-2021
|
23:00
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اكتشف باحثون احتواء دقيق اللوز على العديد الفوائد المذهلة، من تناول دقيق اللوز، والذي يعد بديلا مناسبا للدقيق الأبيض.
وقال الباحثون، إن الدقيق الأبيض يعتبر من أكثر الأنواع استخداما في عمل المخبوزات، إلا أن دقيق اللوز، أفضل منه لاحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية للصحة.
وأكد تقرير نشره موقع "ياكتري نيوز"، احتواء دقيق اللوز على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مشيرا إلى أبرز فوائده، وهي:
- صحة القلب
يحتوي دقيق اللوز على الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في السيطرة على مستوى الكوليسترول في الدم، الأمر الذي يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
- حساسية القمح
من أفضل البدائل لمرضى حساسية القمح، بسبب خلوه من الجلوتين.
- مرض السكري
يحتوي على نسبة مخفضة من السكر مقارنة بدقيق القمح.
- الجهاز الهضمي
غني بالألياف الغذائية المعروفة باسم الـ"بريبايوتيك"، والتي يتم هضمها عن طريق البكتيريا الموجودة في الأمعاء الدقيقة، الأمر الذي يساهم في تحسين عملية الهضم.
- ضغط الدم
يساعد دقيق اللوز في الحفاظ على معدل ضغط الدم الطبيعي في الجسم.
المصدر: سبوتنيك
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