5 فوائد مذهلة من تناول دقيق اللوز

اكتشف باحثون احتواء دقيق اللوز على العديد الفوائد المذهلة، من تناول دقيق اللوز، والذي يعد بديلا مناسبا للدقيق الأبيض.

وقال الباحثون، إن الدقيق الأبيض يعتبر من أكثر الأنواع استخداما في عمل المخبوزات، إلا أن دقيق اللوز، أفضل منه لاحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية للصحة.وأكد تقرير نشره موقع "ياكتري نيوز"، احتواء دقيق اللوز على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مشيرا إلى أبرز فوائده، وهي:يحتوي دقيق اللوز على الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في السيطرة على مستوى الكوليسترول في الدم، الأمر الذي يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.من أفضل البدائل لمرضى حساسية القمح، بسبب خلوه من الجلوتين.يحتوي على نسبة مخفضة من السكر مقارنة بدقيق القمح.غني بالألياف الغذائية المعروفة باسم الـ"بريبايوتيك"، والتي يتم هضمها عن طريق البكتيريا الموجودة في الأمعاء الدقيقة، الأمر الذي يساهم في تحسين عملية الهضم.يساعد دقيق اللوز في الحفاظ على معدل ضغط الدم الطبيعي في الجسم.