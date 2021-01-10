تناول هذه الأطعمة وتخلّص من الكرش!

الوزن الصحي يزيد احتمال العمر المديد، في حين تؤدي دهون البطن (الكرش) إلى زيادة خطر الأمراض، فما أبرز الأطعمة التي تساعدك على التخلص من دهون البطن؟‫- البيض ومنتجات الألبان‫البروتينات العديدة الموجودة في البيض قد تساعد في التخلص من دهون البطن، وفقا لتقرير في مجلة "فرويندين" الألمانية نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فهذه البروتينات تساعد في بناء العضلات، التي تحرق بدورها السعرات الحرارية، علاوة ‫على أن الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان يعتبر من العناصر الهامة ‫التي تساعد الجسم على حرق الدهون.– ‫الجوز واللوز‫تعتبر المكسرات من أهم الأطعمة المساعدة على التخلص من الدهون ‫لاحتوائها على الألياف والبروتينات والدهون الجيدة، خاصة تلك الموجودة ‫في الجوز واللوز.‫- الحبوب الكاملة‫الألياف في منتجات الحبوب الكاملة تساعد على الشعور بالشبع وأكل كمية أقل والتخلص من الدهون، ويعد ‫دقيق الشوفان -على وجه الخصوص- أحد الخيارات الجيدة في هذا الغرض.– الشاي الأخضرشرب الشاي الأخضر يفيد في التخلص من دهون البطن.ولكي تجدي هذه الأغذية نفعا فيجب مراعاة الشروط التالية:1- أن يتم تناولها باعتدال.2- أن يتناول الشخص كمية أقل من السعرات الحرارية مما يحرق يوميا، فيضطر الجسم إلى تعويض الفرق عبر حرق الدهون3- أن يمارس نشاطا بدنيا معتدلا يوميا لثلاثين دقيقة مثلا.