صحة

تحذير: لا تتناولوا هذه الاطعمة خلال فترة وباء كورونا

Lebanon 24
10-01-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-782907-637458826601698946.jpg
Doc-P-782907-637458826601698946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذرت الطبيبة الروسية أخصائية التغذية والصحة العامة يكاتيرينا بوريالوفا من تناول بعض الأطعمة أو الإسراف بتناول البعض الآخر في فترة "وباء كورونا" حسبما نقلت عنها "روسيسكايا غازيتا" .

وقالت الطبيبة إن هذه الأطعمة تزيد من خطورة اشتداد المرض حال الإصابة بالفيروس، كما أنها تضعف المناعة فتسهل العدوى بفيروس كوفيد19. 
وأوضحت الطبيبة إن تناول "الأبيضين" الملح والسكر أو المواد الحاوية لهما هي من العوامل السيئة في اشتداد المرض وإضعاف قدرة الجسم على مقاومة مضاعفات الإصابة على حد قولها.
وأضافت : "لن آتي بجديد، ولكن الأشخاص الذين تميل أجسامهم للبدانة هم الأكثر تعرضا لقصة مرضية سيئة في حال تعرضهم للإصابة بالفيروس ، وهذا سببه مداومتهم على أطعمة غير صحية طوال فترة ليست بالقليلة قبل الوباء ولكن خلال هذه الفترة يجب المواظبة على نظام غذائي يسمح للجسم بترميم نفسه بسرعة وهذا ينطبق على الكثير من الأطعمة".

ووضعت بوريالوفا قائمة أطعمة يجب عدم تناولها او الابتعاد عنها قدر المستطاع وهي المعجنات بأنواعها والترشيد بتناول الخبز أيضا والابتعاد عن كافة المخللات المملحة وكافة الأطعمة المحلاة وحتى العصائر منها إضافة للتقليل من تناول اللحوم المشبعة بالدهون لأن كل ما سبق يضيف جهدا إضافيا على عمل القلب والأوعية الدموية (وهي النسبة الكبيرة من ضحايا مضاعفات كورونا) إضافة للخلل الحاصل بعمل الغدد الصماء وارتفاع مستوى السكر في الدم وهو من العوامل الخطرة ايضا على مرور المرض بحسب كافة المعطيات من مختلف بلدان العالم".

بالإضافة إلى ذلك ، نحتاج إلى التخلي عن رقائق البطاطس والمايونيز والوجبات السريعة.
كما شددت بوريالوفا على أهمية توصية منظمة الصحة العالمية بتجنب الكحول. في الوقت نفسه ، من الضروري الحد من تناوله ليس فقط من أجل تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكن أيضا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض أخرى.

المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:27 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:07 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
18:00 | 2021-01-10
15:00 | 2021-01-10
12:00 | 2021-01-10
09:00 | 2021-01-10
06:00 | 2021-01-10
23:00 | 2021-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website