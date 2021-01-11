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صحة
إذا كنت تستعمل الكمامة لأكثر من مرة.. إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
11-01-2021
|
12:00
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حذرت جمعية ألمانية من حدوث مشكلات صحية في ظروف معينة من خلال الارتداء المتكرر لأقنعة وقاية الأنف والفم /الكمامات/ المخصصة للاستخدام لمرة واحدة.
وقال روبرت لاندزيدل، نائب رئيس الجمعية الألمانية المعنية بعلوم السموم: "يمكن أن تطلق الأقنعة المخصصة للاستخدام لمرة واحدة بعدما تصبح قديمة عدداً من الألياف يزيد على ما تصدره الأقنعة الجديدة".
وتابع لاندزيدل أنه على الرغم من أن هذه الألياف لا تصل في العادة إلى القنوات التنفسية الأكثر عمقاً، وبالتالي لا يمكن أن تتسبب في تأثير ضار، "إلا أنه يمكنها التسبب في تهيج الجلد والأغشية المخاطية والقنوات التنفسية العليا".
وأضاف نائب رئيس الجمعية الألمانية المعنية بعلوم السموم أنه صحيح أن الجمعية لم يكن لديها دراسات خاصة بهذا الشأن، إلا أن زملاء معنيين بالأمر في الجمعية رصدوا تفكك جزيئات كبيرة من الألياف بصفة خاصة من الأقنعة، تلك الجزيئات التي لا تصل إلى القنوات التنفسية الأعمق.
المصدر: وكالات
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