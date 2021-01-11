هل يساعد تناول الأطعمة الحارّة في خسارة الوزن؟

الكثيرون يحبون تناول الاطعمة الحارة لأنها تتمتع بطعم مميز، ويتساءل هؤلاء في الوقت نفسه عما إذا كان هذا النوع من الطعام يساعد على خسارة الوزن. وهو ما أشارت إليه نتائج دراسة أجريت مؤخراً حيث تبين أن هذا يساهم في دفع الجسم إلى حرق المزيد من الدهون. ويرتبط هذا باحتواء المكونات الحارة على مادة الكابسينوويد التي تحفز عملية حرق الدهون وإنفاق الطاقة. لكن هذا لا يعني أنه يمكن الاستغناء عن تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

كما يمكن تناول الأطعمة الحارة أن يزيد القدرة على مقاومة الألم. ويشير الخبراء في هذا السياق إلى أن مادة الكابسايسين تستهدف منطقة في الدماغ مسؤولة عن الشعور بالوجع.

ومن الفوائد أيضاً تقوية عمل الجهاز المناعي بسبب احتواء الطعام الحار على مضادات الأكسدة التي تحارب سموم الجسم وتحمي من تأثير العوامل والجزيئات الضارة عليه. لكن من الأفضل عدم المبالغة في تناول هذا النوع من المأكولات لأنها يمكن أن تؤدي إلى بعض المضاعفات والمشاكل الصحية في المقابل.