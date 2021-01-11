صحة

هل يساعد تناول الأطعمة الحارّة في خسارة الوزن؟

Lebanon 24
11-01-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-783147-637459542878367584.jpg
Doc-P-783147-637459542878367584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الكثيرون يحبون تناول الاطعمة الحارة لأنها تتمتع بطعم مميز، ويتساءل هؤلاء في الوقت نفسه عما إذا كان هذا النوع من الطعام يساعد على خسارة الوزن. وهو ما أشارت إليه نتائج دراسة أجريت مؤخراً حيث تبين أن هذا يساهم في دفع الجسم إلى حرق المزيد من الدهون. ويرتبط هذا باحتواء المكونات الحارة على مادة الكابسينوويد التي تحفز عملية حرق الدهون وإنفاق الطاقة. لكن هذا لا يعني أنه يمكن الاستغناء عن تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

 

كما يمكن تناول الأطعمة الحارة أن يزيد القدرة على مقاومة الألم. ويشير الخبراء في هذا السياق إلى أن مادة الكابسايسين تستهدف منطقة في الدماغ مسؤولة عن الشعور بالوجع.

 

ومن الفوائد أيضاً تقوية عمل الجهاز المناعي بسبب احتواء الطعام الحار على مضادات الأكسدة التي تحارب سموم الجسم وتحمي من تأثير العوامل والجزيئات الضارة عليه. لكن من الأفضل عدم المبالغة في تناول هذا النوع من المأكولات لأنها يمكن أن تؤدي إلى بعض المضاعفات والمشاكل الصحية في المقابل.

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2021-01-11
09:00 | 2021-01-11
23:00 | 2021-01-10
21:00 | 2021-01-10
18:00 | 2021-01-10
17:00 | 2021-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website