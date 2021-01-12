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صحة
مادة تضاف إلى الشاي تقتل الخلايا السرطانية
Lebanon 24
12-01-2021
|
06:00
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قال علماء من جامعة كالابريا الإيطالية وجامعة سالفورد البريطانية، إن نبات البرغموت يقتل الخلايا السرطانية.
ووجد الخبراء أن مادتي البروتيريدين والميليتيدين الموجودة في البرغموت تثبط إنزيمات الكوليسترول وتساهم في موت ووقف انقسام الخلايا الجذعية السرطانية.
ولاحظ الباحثون، أنه على عكس عقاقير الستاتين المستخدمة في الطب الحديث، فإن البرغموت ليس له آثار جانبية خطيرة.
ويعتقد العلماء أنه يمكن استخدام البرغموت لصنع عقاقير جديدة غير سامة لمحاربة السرطان، بحسب ما نشر في مجلة "بيوإنيرجيتكس".
في وقت سابق، أظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء في سويسرا فاعلية استخدام البكتيريا المغناطيسية لاستهداف الأورام مباشرة في الأدوية القاتلة للسرطان.
المصدر: سبوتنيك
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