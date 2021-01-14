صحة

ما الفرق بين سعال فيروس كورونا وسعال المدخن؟

Lebanon 24
14-01-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-784282-637462357278855493.jpg
Doc-P-784282-637462357278855493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تسببت أعراض فيروس كورونا في إثارة الكثير من الارتباك والذعر لأنها عامة، ما يكفي لجعلك مقتنعا بأنك مصاب بـ"كوفيد-19".

وغالبا ما يتم الخلط بين سعال المدخن والسعال الذي يعاني منه مصابو فيروس كورونا، ولكن هناك اختلافات كبيرة في هذه الأعراض.
قال ألكسندر كارابينينكو، اختصاصي أمراض الرئة، ان الاختلاف الرئيسي هو أن سعال المدخن مرتبط بالوقت وعادة ما يحدث في الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة، في حين يصاحب مصاب فيروس كورونا السعال طوال اليوم تقريبا بغض النظر عن الوقت.


يشار إلى أن باحثين في الولايات المتحدة طوروا خوارزمية ذكاء اصطناعي جديدة تستطيع التعرف على الأشخاص المصابين بوباء "كوفيد-19" من خلال صوت السعال الصادر عنهم.

وقالوا إن الفرق المهم في صوت سعال مريض كوفيد الذي لا تظهر عليه الأعراض لا يمكن أن تلتقطه الأذن البشرية.

كما حذر مختصون في الأمراض الصدرية، من الخلط بين الإصابة بفيروس كورونا المستجد والأمراض الموسمية التي تظهر في بداية فصل الربيع مثل الحساسية والربو والتهابات الملتحمة.

المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2021-01-14
18:00 | 2021-01-14
16:00 | 2021-01-14
15:00 | 2021-01-14
12:00 | 2021-01-14
09:00 | 2021-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website