صحة

أحدهم خسر أكثر من 45 كيلو.. تعرّفوا إلى حمية الشوكولا الشهيرة!

Lebanon 24
15-01-2021 | 09:00
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تصدرت حمية الشوكولا عناوين الصحف، بعد أن ظهرت مؤخرا في برنامج تلفزيوني بريطاني، ادعى أنها تساعد على فقدان الوزن.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن إحدى حلقات القناة الرابعة لفقدان الوزن، How to Lose Weight Well على التلفزيون، شهدت ظهور صديقين، هما هينا (37 عاما) ودروتي (38 عاما)، وهما يجربان حمية القهوة والشوكولا.

وانجذب المشاهدون بشكل خاص إلى تحدي دروتي، باتباع نظام الشوكولا، والذي يصعب تصديقه، ولذلك، عمل موقع صحيفة "إكسبريس" على توضيح هذا النظام الغذائي اللذيذ الذي يعتمد على الشوكولا.

ما هي حمية الشوكولا؟

تعتمد فكرة حمية الشوكولا على تناول الشوكولا الداكنة باعتدال.

وأوضح مقدمو البرنامج التلفزيوني: "يتعلق هذا النظام الغذائي بتدريب أسنانك على التخلص من الشوكولا منخفضة السكر. قبل وبعد كل وجبة، سوف يأكل دروتي الشوكولا الداكنة التي تحتوي على أكثر من 70% من الكاكاو، وهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة".

ومن المفترض أن يساعد تناول المزيد من "الشوكولا الجيدة" على التوقف عن تناول "الشوكولا السيئة".

وحمية الشوكولا مستوحاة من كتاب الدكتور ويل كلور، عن تناول الشوكولا وانقاص الوزن، الذي اعتمد على خسارة أحد عملاء الدكتور كلور أكثر من 45 كغ من خلال هذا النظام الغذائي.

وأراد الطبيب أن يكسر أسطورة كون الشوكولا ضارة، لأنها في الواقع مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.


وتستغرق خطة حمية الشوكولا ثمانية أسابيع حتى تكتمل. ويمكن إما شراء الكتاب لمعرفة كل التفاصيل، أو فقط القيام بتجربة اتباع القاعدتين الأساسيتين.

وتنص القواعد على أنه يجب تناول أونصة واحدة من الشوكولا الداكنة الصلبة يوميا.

ويجب أن تكون الشوكولا الداكنة مع أكثر من 70% من الكاكاو ويجب تقسيم الكمية حتى تأكل قليلا قبل وبعد كل وجبة متوازنة.

هل حمية الشوكولا جيدة؟

يعمل نظام الشوكولا الغذائي بشكل جيد، طالما أنك تأكل بشكل صحي وتتبع القواعد.

وفي البرنامج التلفزيوني، سُمح للمشارك دروتي بتناول ثلاث وجبات في اليوم.

وتهدف خطة النظام الغذائي للشوكولا إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر، لذلك تمكن دروتي من الإقلاع عن السكر، بما في ذلك المشروبات الغازية.

وفي غضون أسبوعين فقط، خسر دروتي نحو 4.5 كغ بعد اتباع القواعد حرفيا.

 وعلى الرغم من نجاح حمية الشوكولا مع دروتي، فقد لا تكون هذه هي الطريقة المناسبة التي يفقد بها الجميع الوزن، ولذلك، يوصي الخبراء باستشارة المتخصصين في التغذية لوضع الحمية الغذائية المناسبة.
المصدر: روسيا اليوم
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