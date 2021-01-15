حظر دواء شهير بالصين.. لهذا السبب سُحب من السوق

ذكر تقرير إخباري أن الصين ألغت ترخيص أقراص الـ "فينول فثالين"، حيث أظهرت تقييمات ما بعد السوق أن من الممكن أن يتسبب في آثار ضارة شديدة، حسب بيان للإدارة الوطنية للمنتجات الطبية.وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء التي أوردت النبأ، حظر إنتاج وبيع واستخدام العقار الذي يستخدم لعلاج حالات الإمساك، بأثر فوري.وطُلب من الشركات سحب مثل هذه المنتجات.