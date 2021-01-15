عادات شرب خاطئة يمكن أن تقصر حياتك

عادة ما يؤدي الاهتمام بالنظام الغذائي ومراقبة مدخولات الجسم من العناصر الغذائية، إلى التركيز على الطعام فقط وإهمال المشروبات الصحية المغذية، وهذا قد يؤدي إلى ارتكاب بعض الأخطاء أثناء تناول المشروبات والتي تؤدي إلى الإضرار بالصحة.

فيما يلي عادات الشرب التي يجب أن تتفاداها للتقليل من أية أضرار محتملة على الصحة، بحسب ما أورد موقع "إم إس إن" الإلكتروني:

الإفراط في تناول القهوة



إذا كنت تحب القهوة، فقد تضطر إلى السيطرة عليها إذا كنت تريد أن تعيش حياة طويلة ومثمرة. في حين أن عدداً قليلاً من الدراسات قد وجدت بعض الفوائد الملحوظة حول تناول القهوة يوميًا، فإن الكميات الكبيرة من القهوة يمكن أن تسبب بعض الأضرار الجسدية الخطيرة.



شرب الصودا يومياً



الكثير من السكر يمكن أن يفسد أي نظام غذائي، وينطبق الشيء نفسه عندما تستهلك الكثير منه على شكل مشروب. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، وجدت دراسة حديثة أن تناول مشروب غازي يوميًا أدى إلى زيادة خطر الوفاة بنسبة 7٪. وفقًا لخبراء من مايو كلينيك، فإن أولئك الذين يشربون أكثر من 28 كوبًا من القهوة أسبوعيًا لديهم مخاطر أعلى بنسبة 21٪ للوفاة المبكرة، ويواجه الرجال خطرًا أعلى بنسبة 50٪ من النساء.شرب الصودا يومياًالكثير من السكر يمكن أن يفسد أي نظام غذائي، وينطبق الشيء نفسه عندما تستهلك الكثير منه على شكل مشروب. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، وجدت دراسة حديثة أن تناول مشروب غازي يوميًا أدى إلى زيادة خطر الوفاة بنسبة 7٪.

شرب العصير كل يوم



إذا كنت تعتقد أن العصير يمكن أن يوفر بديلاً صحيًا للصودا، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في خطط التغذية الخاصة بك. على الرغم من أن العصير قد يأتي من الفاكهة، إلا أن المشروب يحتوي على الكثير من السكر، ووفقًا لشبكة سي بي إس، فإن شرب الكثير من العصير يمكن أن يزيد من فرصة الوفاة. يمكن أن يؤدي شرب أكثر من 8 أونصات من العصير يوميًا إلى زيادة فرص الإصابة بالسمنة ومرض الشريان التاجي بشكل كبير.

ووفقًا لدراسة من جامعة كاليفورنيا، فإن العصير قد يحتوي على العديد من المعادن الثقيلة، بما في ذلك الرصاص، مما يجعله خطيراً جداً على صحتك.

الإفراط في تناول الحليب يومياً



وفقًا لقناة سي بي إس، يؤدي زيادة مستوى استهلاك الحليب إلى زيادة كبيرة في الوفيات. وبحسب الخبراء فإن 3 أكواب من الحليب يوميًا تؤدي إلى زيادة احتمالية الوفاة بنسبة 10٪ لدى الرجال، وزيادة احتمال إصابة النساء بالسرطان بنسبة 44٪.

شرب الكثير من مخفوق البروتين



إذا كنت ترغب في زيادة الكتلة، فإن شرب مخفوق البروتين يبدو طريقة سهلة للقيام بذلك. ومع ذلك، وفقًا لدراسة ظهرت في صحيفة "إندبندنت"، قد يكون لهذه المشروبات تأثير معاكس. تؤدي زيادة تناول البروتين إلى مستويات عالية جدًا في يوم واحد إلى تقليل جودة حياتك في السنوات اللاحقة وهذا يؤدي إلى الوفاة المبكرة. ينبع خطر الوفاة من مكملات BCAA المضافة. وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، يجب ألا يحصل أي شخص على أكثر من 10٪ من سعراته الحرارية من مصدر بروتيني.