معلومات جديدة غير متوقعة عن الحمص.. تعرفوا إليها

كشفت دراسة حديثة عن دور إيجابي للحمص في خفض نسبة السكر في الدم بشكل سريع.وبحسب موقع "اكسبرس" البريطاني، فقد توصل العلماء إلى أن حبوب الحمص قادرة على خفض نسبة السكر في الدم لدى الإنسان بشكل سريع.ويتميز الحمص باحتوائه على كمية كبيرة من البروتين والألياف التي تعمل بدورها على إبطاء امتصاص الجسم للكربوهيدرات ما يؤدي بدوره إلى إبطاء تجزئة الغلوكوز والسكر في الدم، وفق الدراسة.وتوصل الباحثون إلى أن تناول وجبة واحدة من الحمص يوميا يقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم لمدة ستة أسابيع.ويساعد الحمص كذلك على تعديل مستويات الغلوكوز والسكر الذي يلعب دورا كبيرا في زيادة الوزن.