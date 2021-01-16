صحة

مؤشرات تدل على إصابتكم بفقر الدم.. لاتهملوها

Lebanon 24
16-01-2021 | 23:00
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تكثر المؤشرات ﻿التي ﻿تدل على إصابتكم بفقر الدم وقد تظنون أحياناً أنها مجرد أعراض تعب وقلة نوم لا أكثر، لذلك إن شعرتم بها بشكل متكرر لا تهملوها لاسيما وأن طرق علاجه بسيطة. 
التعب المستمر وعدم التركيز
إن كنتم تشعرون بالتعب الدائم والمستمر وليس لديكم القدرة في التركيز على بعض المسائل التعليمية أو حتى على الأحاديث الجانبية البسيطة، هذا لا يعني أنكم بحاجة لمزيد من النوم أو الراحة، لأنكم حتى أثناء وقت الراحة تشعرون بأنكم من دون طاقة وحيوية.
تسارع دقات القلب
يحصل ذلك فقر الدم يتطلب من القلب أن يضخ بطريقة أسرع الدماء من أجل إيصال الأوكسيجين الى كافة الأعضاء بطريقة متساوية، ومع الوقت إن لم يتم تناول جرعات زائدة من الحديد التي تقوي الدم قد يسبب ذلك في تعب العضلة وبالتالي قصور وفشل في القلب. 

ديق التنفس
إن نقص الحديد في الدم يؤدي الى انخفاض مستويات الأكسيجين في الجسم، ما يمنع الأعضاء وعضلات الجسم من التنفس بشكل سليم، وبالتالي يجبركم على طلب كميات إضافية من ﻿الهواء ﻿حتى تشعرون بالإنتعاش، ستضطرون للتنفس بسرعة ﻿أكبر ﻿ما يزعجكم ويشعركم بعدم الإرتياح.﻿

شحوب الوجه والأرق
يؤدي مع الوقت فقر الدم الى نقص في ﻿الفيتامينات لاسيما الـ ﻿B12 ما يسبب بدوره تغير لون أطراف الجسم والبشرة، وذلك لأن الدماء لا يصل كما يجب الى كافة شرايين الوجه.

الشعور بالبرد وتشنجات في العضلات
فقر الدم يمنع الأوكسيجين والفيتامينات من الوصول إلى أطراف الجسم بشكل متساو، وهذا الأن الدماء تتوزع على كافة الأعضاء ما يمنع وصولها بسبب قلتها الى الرجلين، اليدين والرأس، من هنا قد تشعرون بالدوخة وعدم التركيز وبالبرد القارس لاسيما في القدمين والرجلين.
المصدر: ياسمينا
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