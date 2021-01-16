كم يوما تستمر المناعة ضد كورونا بعد الإصابة أول مرة؟

توصلت دراسة حديثة إلى أن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" توفر بعض المناعة لفترة زمنية معينة، فكم تبلغ؟ وخلالها هل يستمر الأشخاص في حمل الفيروس ونقله؟أجرت الدراسة هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE)، وشملت 6614 مشاركا سجلوا نتائج إيجابية في اختبار الأجسام المضادة لكورونا (أي أنهم أصيبوا بالعدوى). ونشرت على موقع "غوف دوت يو كي" (GOV.UK).ووجد الباحثون أن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" توفر بعض المناعة لمدة 5 أشهر على الأقل، أي 150 يوما، ولكن قد يستمر الأشخاص في حمل الفيروس ونقله.وحذر الخبراء من أن الأشخاص الذين لديهم مناعة قد لا يزالون قادرين على حمل الفيروس في الأنف والحلق، لذلك هناك خطر نقله إلى الآخرين.وخلص العلماء إلى أن المناعة المكتسبة بشكل طبيعي نتيجة للعدوى السابقة توفر حماية بنسبة 83% ضد الإصابة مرة أخرى، مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض من قبل. ويبدو أن هذا يستمر لمدة 5 أشهر على الأقل من بداية المرض.