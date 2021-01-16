صحة

كم يوما تستمر المناعة ضد كورونا بعد الإصابة أول مرة؟

Lebanon 24
16-01-2021 | 15:00
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توصلت دراسة حديثة إلى أن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" توفر بعض المناعة لفترة زمنية معينة، فكم تبلغ؟ وخلالها هل يستمر الأشخاص في حمل الفيروس ونقله؟

أجرت الدراسة هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE)، وشملت 6614 مشاركا سجلوا نتائج إيجابية في اختبار الأجسام المضادة لكورونا (أي أنهم أصيبوا بالعدوى). ونشرت على موقع "غوف دوت يو كي" (GOV.UK).

ووجد الباحثون أن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" توفر بعض المناعة لمدة 5 أشهر على الأقل، أي 150 يوما، ولكن قد يستمر الأشخاص في حمل الفيروس ونقله.

وحذر الخبراء من أن الأشخاص الذين لديهم مناعة قد لا يزالون قادرين على حمل الفيروس في الأنف والحلق، لذلك هناك خطر نقله إلى الآخرين.

وخلص العلماء إلى أن المناعة المكتسبة بشكل طبيعي نتيجة للعدوى السابقة توفر حماية بنسبة 83% ضد الإصابة مرة أخرى، مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض من قبل. ويبدو أن هذا يستمر لمدة 5 أشهر على الأقل من بداية المرض.
تحذير
حذّرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) أيضا من أنه بالرغم من أن الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة لديهم بعض الحماية من الإصابة بمرض "كوفيد-19″، فإن الأدلة المبكرة من المرحلة التالية من الدراسة تشير إلى أن بعض هؤلاء الأفراد يحملون مستويات عالية من الفيروس ويمكن أن يستمروا في نقل الفيروس للآخرين.

وقال الباحثون إنه لذلك من المهم أن يستمر الجميع في اتباع القواعد والبقاء في المنزل، حتى لو أصيبوا سابقا بكوفيد-19.

وقالت البروفيسورة سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في هيئة الصحة العامة في إنجلترا، "أعطتنا هذه الدراسة أوضح صورة حتى الآن لطبيعة حماية الأجسام المضادة من كوفيد-19، لكن من المهم ألا يسيء الناس فهم هذه النتائج المبكرة".

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