صحة

4 أشياء يجب عدم فعلها بعد تناول الطعام

Lebanon 24
16-01-2021 | 18:00
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نظرا لضيق الوقت، وحرصا على عدم التأخر عن العمل؛ نشرب عادة كوبا من الشاي على الإفطار ونستحم بسرعة؛ ولكن يجب إعادة النظر في مثل هذه العادات، كما أن هناك عادات أخرى قد تؤدي إلى مشاكل صحية، مثل حرقة المعدة والتعب.

وفي هذا التقرير، تطرق موقع "خينيال" الإسباني إلى 4 أشياء يجب عدم فعلها بعد تناول الطعام:

1- الاستحمام

ذكر الموقع أن درجة حرارة جسم الإنسان ترتفع بشكل طفيف أثناء الاستحمام، لذلك يحتاج الجسم إلى ضخ المزيد من الدم إلى الجلد؛ مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم. لذلك، من الأفضل الاستحمام بعد 30 دقيقة من تناول الطعام.

 2- شرب الشاي

إن كثيرا من الأشخاص معتادون على شرب كوب من الشاي في وقت الغداء، ولكن الأبحاث تظهر أن هذا المشروب غير الضار يمنع امتصاص الحديد، ذلك العنصر الدقيق المهم للصحة، وهو أمر مهم بالنسبة للأشخاص المصابين بفقر الدم.

لذلك، ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد والأطفال والحوامل بشرب الشاي بعد مرور ساعة على الأقل من تناول الطعام.

3- النوم

أثبتت بعض الدراسات أن الاعتقاد الشائع بأن النوم بعد الأكل يمكن أن يزيد الوزن لا أساس له من الصحة. ومع ذلك، لا يمكننا إنكار الضرر الناجم عن هذه العادة؛ فالنوم على البطن بعد تناول الطعام يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالانزعاج، مثل حرقة المعدة.

ويُجمع المختصون على أن من المستحسن الخلود إلى النوم بعد ساعتين على الأقل من تناول الطعام.

 4- ممارسة الرياضة

لا ينصح الخبراء بممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول الطعام، بغض النظر عن مدى جاذبية هذه الفكرة بالنسبة لكثير من الأشخاص. ويمكن أن يتسبب التمرين ببطن ممتلئة في حدوث مضايقات، مثل الفواق والغثيان، بالإضافة إلى عواقب أكثر خطورة مثل الإصابات والتشنجات.

 

وفي حال كنت لا تستطيع الاستغناء عن ممارسة الرياضة بعد الأكل، فيمكن أن تقتصر على ممارسة المشي على مهل، في حين لا يمكنك أن تمارس بقية أنواع التمارين إلا بعد مرور ساعتين على الأقل من تناول الطعام.

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