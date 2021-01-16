نظرا لضيق الوقت، وحرصا على عدم التأخر عن العمل؛ نشرب عادة كوبا من الشاي على الإفطار ونستحم بسرعة؛ ولكن يجب إعادة النظر في مثل هذه العادات، كما أن هناك عادات أخرى قد تؤدي إلى مشاكل صحية، مثل حرقة المعدة والتعب.

وفي هذا التقرير، تطرق موقع "خينيال" الإسباني إلى 4 أشياء يجب عدم فعلها بعد تناول الطعام:

1- الاستحمام

ذكر الموقع أن درجة حرارة جسم الإنسان ترتفع بشكل طفيف أثناء الاستحمام، لذلك يحتاج الجسم إلى ضخ المزيد من الدم إلى الجلد؛ مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم. لذلك، من الأفضل الاستحمام بعد 30 دقيقة من تناول الطعام.

2- شرب الشاي

إن كثيرا من الأشخاص معتادون على شرب كوب من الشاي في وقت الغداء، ولكن الأبحاث تظهر أن هذا المشروب غير الضار يمنع امتصاص الحديد، ذلك العنصر الدقيق المهم للصحة، وهو أمر مهم بالنسبة للأشخاص المصابين بفقر الدم.

لذلك، ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد والأطفال والحوامل بشرب الشاي بعد مرور ساعة على الأقل من تناول الطعام.