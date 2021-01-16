إذا كنت تقيم مع مصاب بكورونا.. اتبع هذه الإجراءات

مع اتساع رقعة تفشي فيروس كورونا وظهور سلالات جديدة أكثر عدوى في لبنان والعالم، بات وجود مصاب في كل بيت أمرا شائعا. بل يخشى العلماء من أنّ قرارات الإغلاق العام قد لا تكون كافية وحدها لخفض معدلات الإصابة بالفيروس لدى الأسر المعوزة، فما الذي ينبغي عليك القيام به إذا كنت تقيم مع مصاب في بيت واحد؟ في هذا السياق، نشرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية تقريراً عدّدت فيه مجموعة من التدابير الواجب على الأسر اتخاذها في ظل حالات مماثلة، وذلك بهدف تقليل انتقال الفيروس المستجد داخل البيت الواحد. ونقلاً عن وثيقة لعضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة البريطانية (SAGE)، فإنّه من شأن تدابير بسيطة أن تساعد على خفض العدوى بنسبة تصل إلى 15% خلال 3 أسابيع فقط.فإذا كان أحد أفراد عائلتك محجوراً بعد الاشتباه بمخالطته مصاباً، تنصح الوثيقة بـ:- نقل المخالط إلى غرفة منفصلة تكون بعيدة، إذا أمكن.- تهوئة الغرف التي يقضي فيها المخالط جيداً، لا سيما إذا كان يتشاركها مع آخرين.- عدم السماح بالزيارات، إلا للضرورات القصوى.- تفادي الأنشطة التي قد تولّد الهباء الجوي، مثل الغناء في الغرفة نفسها مع المخالط.- الحد من استخدام الأسطح والأغراض المشتركة.- استخدام حمام منفصل، إذا أمكن، أو تنظيف الحمام المشترك جيداً بعد كل استعمال.- غسل الملابس والمناشف وأغطية الفراش بشكل متكرر.- امتناع المخالط عن تحضير الطعام إذا أمكن، وفي حال تعذّر ذلك، ينبغي أن يستخدم المطبخ بمفرده من دون أن يتواجد معه فرد آخر من العائلة ومن ثم تنظيفه جيداً.- تناول الطعام في غرفة منفصلة.- وضع المخالط كمامة في المنزل قد يساهم في تقليل انتشار العدوى، على أن يتم التخلص منها بشكل سليم.