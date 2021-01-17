صحة

إحذروا.. فيروس كورونا وصل إلى "معشوق الجميع"؟

Lebanon 24
17-01-2021 | 09:00
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اكتشفت السلطات الصحية تلوث حلوى "الأيس كريم" بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تحليل 3 عينات منه في مدينة تيانجين شرقي الصين، يوم الخميس الماضي.

 

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية الرسمية إن الأيس كريم الذي وجد ملوثا بالفيروس مصنوع محليا، لكن استخدمت في تحضيره مكونات من كل من أوكرانيا ونيوزيلندا.

 

وكشفت الشركة المصنعة أنها أنتجت 4836 صندوقا من الأيس كريم مؤخرا، بيعت منها 1812 إلى مقاطعات مختلفة، فيما أطلقت السلطات المحلية في تيانجين حملة لإغلاق مخازن تبريد المنتج.

 

وحتى الآن، سحبت السلطات 2089 صندوقا من الأيس كريم، يحتوي كل واحد على 6 عبوات بوزن 450 غراما لكل عبوة، وفقا لـ"تشاينا ديلي"، فيما يجري تتبع باقي الشحنة.

 

من جهة أخرى، أكدت أن معظم الصناديق التي دخلت السوق لم تصل بعد إلى أيادي المستهلكين.

 

وطلبت السلطات الصحية من سكان تيانجين الذين اشتروا الأيس كريم بمتابعة حالتهم الصحية، والإبلاغ عن أي أعراض قد تطرأ عليهم.

 

كما تم إخضاع موظفي الشركة المنتجة البالغ عددهم 1662 للحجر الصحي، وأجروا اختبارا الخميس الماضي بعد توجيهات من مركز تيانجين للسيطرة على الأمراض.

 

وفي تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قال ستيفن غريفين عالم الفيروسات بجامعة ليدز إن "درجة الحرارة المنخفضة التي تم تخزين الأيس كريم بها، واحتوائه على دهون، يمكن أن يفسرا سبب بقاء فيروس كورونا حيا به".

 

وأضاف: "من المحتمل أن يكون التلوث قد جاء من شخص"، لكنه أوضح أن "الأمر لا يبدو مقلقا".

 

المصدر: سكاي نيوز
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