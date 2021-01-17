الامتناع عن تناول الملح نهائياً خطأ كبير.. وهذه نتائجه

عادة ينصح الأطباء بعدم تناول كمية كبيرة من الملح لأن هذا قد يؤدي إلى نتائج خطرة منها ارتفاع ضغط الدم. لكن يبدو أن الخبراء ينصحون أيضاً بعدم التوقف نهائياً عن تناول الملح، لأن ذلك يمكن أن يؤدي أيضاً إلى 3 نتائج خطرة، وفق ما أشارت إليه دراسة حديثة.

فمن الممكن أن يسبّب الامتناع التام عن إضافة الملح إلى الطعام زيادة الوزن. فاليود الذي تحتوي عليه معظم أنواع الملح ضروري جداً لتنظيم عمل الهورمونات. ولهذا فإن تراجع نسبته في الجسم يؤثر سلباً فيها. كما قد تنتج من هذا زيادة الوزن مع أعراض أخرى، منها انتفاخ الوجه وجفاف الجلد والوهن العضلي والتعب.

ومن الممكن أن يؤدي عدم تناول الملح نهائياً إلى المعاناة من بعض مشاكل القلب، وهو ما توصّلت إليه دراسة حديثة.

كما أشارت بعض الدراسات إلى أن عدم استهلاك كمية كافية من الصوديوم قد يزيد من مقاومة الجسم للأنسولين، مما يسبّب ارتفاع مستوى السكر في الدم.