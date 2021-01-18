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صحة
بالقشرة أم بدونها.. أيهما أفضل عند تناول الخضراوات؟
Lebanon 24
18-01-2021
|
15:00
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يعتقد الكثير من الناس أن قشور الفاكهة والخضروات هي مجرد أغلفة حافظة للثمار، وأن فائدتها الوحيدة تتمثل في حفظ مذاقها.
ويجمع خبراء التغذية على أهمية الخضراوات ومكانتها العالية في النظام الغذائي الصحي، ولكن هل يلزم تقشير الخضروات؟
الخيار
لا ينصح بتقشير الخيار لأن القشرة تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين K، وتعمل مضادات الأكسدة على محاربة الجذور الحرة، وهو ما يقي من أضرار البشرة وتلف الخلايا.
الجزر
يمكن تناول الجزر الطازج بالقشرة، ولكن الجزر المخزن لفترة أطول، والذي يحتوي على بقع داكنة وقشرة أكثر صلابة، فمن المستحسن تقشيره للحصول على طعم أفضل.
البطاطا
يجب توخي الحذر مع البطاطا، خاصة إذا كانت مخزنة لفترة طويلة، فالسولانين السام الموجود تحت القشرة ضار بالصحة، ولهذا ينصح المعهد الاتحادي لأبحاث البطاطا بعدم تناولها مع القشرة، ويسري ذلك أيضاً على الشمندر، حيث يوجد حمض الأكساليك في القشرة، وهو ما قد يضر بالأسنان والكلى.
المصدر:
وكالات
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