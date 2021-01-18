صحة

القهوة تقدّم فائدة خاصة لصحة الرجل

Lebanon 24
18-01-2021 | 23:00
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توصلت دراسة حديثة إلى أن شرب القهوة يقدّم فائدة خاصة لصحة الرجل، فما هي؟ وما أبرز المواد التي تحتويها وتلعب دورا في تأثيراتها على الصحة؟

أجرى الدراسة باحثون من مستشفى شنجينج التابع لجامعة الصين الطبية بمقاطعة لياونينغ الصينية. وراجعوا 16 دراسة، شملت أكثر من مليون شخص (مليونا و81 ألفا و586) و57 ألفا و732 حالة من سرطان البروستات، ونشرت في مجلة بي إم جي أوبن (bmj open).

ووجد الباحثون أن ارتفاع استهلاك القهوة قد ارتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستات. وقالوا في استنتاجاتهم إن دراستهم تشير إلى أن تناول كميات كبيرة من القهوة قد يترافق مع انخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستات.

وفي تحليل الجرعة المتناولة من القهوة والاستجابة، لوحظ انخفاض في خطر الإصابة بسرطان البروستات بنسبة 1% تقريبا لكل زيادة بمقدار كوب واحد من استهلاك القهوة يوميا.

ويعد سرطان البروستات ثاني أكثر أنواع السرطان تشخيصا والسبب الرئيسي السادس للوفاة من السرطان لدى الرجال. وكان هناك مليون و276 ألف حالة سرطان جديدة، و359 ألف وفاة بالسرطان في عام 2018. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع حالات سرطان البروستات تحدث في البلدان المتقدمة.

وقال الباحثون إن القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية. ونظرا لاستمرار شعبيتها في الازدياد في جميع أنحاء العالم، فإن تأثيرها الصغير على صحة الفرد قد يكون له تأثير كبير على الصحة العامة.

من المعروف أن القهوة مصدر رئيسي للكافيين الغذائي والكافستول (cafestol) ومضادات الأكسدة في الدول الصناعية. ويمكن أن تؤثر مكوناتها المختلفة مثل الكافيين وحمض الكافيين (caffeic acid) وحمض الكلوروجينيك (chlorogenic acid) على تطوّر السرطان من خلال مسارات متعددة للسرطان.

ولوحظت علاقة عكسية بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بالسرطان في مواقع مثل الكبد والقولون والمستقيم والثدي، أي كلما زاد استهلاك القهوة، قلّ خطر السرطان.

المصدر: الجزيرة
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