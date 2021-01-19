صحة

اليكم الآثار الجانبية لتناول البطاطا المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع

Lebanon 24
19-01-2021 | 15:00
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أفادت دراسة نشرها موقع "تايمز ناو نيوز" أن تناول الكثير من البطاطا المقلية يمكن أن يكون له بعض التأثير السلبي على الصحة على المدى الطويل، ويمكن أن تزيد من خطر الموت المبكر.

وفقا لدراسة أجريت على 4500 فرد نُشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، فإن تناول البطاطا المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع يمكن أن يضاعف من خطر الموت المبكر، وأشار الباحثون إلى أن الزيوت التي يتم فيها قلي البطاطا هي القوة الدافعة الأكبر وراء المخاطر الصحية.
وتشمل الآثار الجانبية الأخرى للإفراط في تناول البطاطا المقلية ما يلي:

ألم في المعدة
يتم هضم الدهون ببطء في الجسم مقارنة بالكربوهيدرات والبروتينات، ولهذا السبب تبقى البطاطا المقلية في المعدة لفترة أطول بكثير مقارنة بباقي الأطعمة وبالتالي سيكون هناك احتمالية أكبر للمعاناة من آلام المعدة عند تناول الأطعمة المقلية.

تؤثر على جهاز المناعة
أكدت أيضا العديد من الدراسات أن تناول نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يضر بالميكروبيوم عن طريق تعزيز البكتيريا غير الصحية وبالتالي تؤثر سلبا على الجهاز المناعي وتضعفه.

تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية
حذر أطباء التغذية من أن تناول الأطعمة المقلية ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع يزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 7 في المئة، وعند تناول الأطعمة المقلية يوميا، فإن الخطر يتضاعف بنسبة 15 في المئة.

زيادة في الوزن
عندما يتم قلي الأطعمة بالدهون فإن حتما هذا الأمر سيترافق بزيادة الوزن نتيجة الحصول على الكثير من السعرات الحرارية، حيث وجدت دراسة أيضا نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول الأطعمة المقلية يرتبط ارتباطا مباشرا بالسمنة.
المصدر: سبوتنيك
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