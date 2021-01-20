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صحة
الصيدليات تقنّن أدوية كورونا؟ الحلّ في مطبخك
سمر يموت
|
Lebanon 24
20-01-2021
|
10:30
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مع تزايد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وإزاء التهافت المستمر على الأدوية والفيتامينات المساعدة وفقدانها في عدد كبير من الصيدليات أو أقلّه صعوبة الحصول عليها، يتساءل العديد من الأشخاص عن إمكانية استبدال تلك العقاقير، ببعض الأطعمة أو بنظام غذائي معيّن، بهدف تقوية جهاز المناعة طبيعياً وجعله قادرا على محاربة هذا الفيروس قبل الإصابة به او خلال فترة المرض.
للوقوف عند تلك الأسئلة توجّه "لبنان 24" الى الأخصائية ملاك إسماعيل، الحاصلة على ماجيستر في علم التغذية من الجامعة الأميركية ببيروت، فشرحت أنه لا يمكننا تحسين مناعتنا في يوم أو يومين عبر اتباع نظام غذائي صحّي حتى خلال شهر واحد. فتعزيز جهاز المناعة يبدأ منذ الصغر، مشيرة الى أنّ هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في بناء مناعتنا ومحاربة الفيروس بنسبة معينة، لاسيما المأكولات الغنية بالـ "أوميغا ٣" كالسمك والجوز واللوز والأفوكا وزيت اللوز وزيت الزيتون. ومن الخضار والفاكهة يمكن تناول كل ما لونه أحمر أو أصفر أو بنفسجي أو أخضر كالشمندر والليمون والكيوي والفليفة الملوّنة والبروكولي.
وتنصح إسماعيل مصابي كورونا تحديدا، بشرب الماء بكثرة والسوائل الخالية من السكر كونها تخفّف من عوارض الفيروس، والإبتعاد عن العصير الصناعي، كما يمكن تناول العصير الطبيعي الذي يحتوي على سكر بنسبة قليلة لاسيما البرتقال والكيوي، وشرب المشروبات الساخنة لاسيما الكركم (العقدة الصفراء)، القرفة، اليانسون والشومر.
ولفتت أخصائية التغذية، الى أنّه يمكن للمصاب بفيروس كورونا لاسيما من يعاني من نقص في الفيتامينات والمعادن، أن يتناولها على شكل عقاقير يصفها له الطبيب، كونها تحتوي على نسب مكثّفة منها، لاسيما الزنك وفيتامين "دي" و"سي"، وهي الحل الأنسب والسريع لمن لديه أساساً نقص في تلك الفيتامينات. أما الأشخاص الذين لا يشكون من نقص في تلك الفيتامينات فيمكن استبدالها بالأطعمة الصحية التي ذكرتها سابقاً والتي يجب أن تكون روتين نعتاد عليه في حياتنا اليومية.
ومن الأمثلة على الأطعمة الغنية بـ فيتامين سي :
تأتي الأغذية الغنية بفيتامين "سي" على رأس الأطعمة التي تقوي المناعة كالبرتقال والليمون والجوافة والفريز والفلفل الحلو الملون، وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ.
صحة
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