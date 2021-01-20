صحة

ما هو تأثير استخدام فيتامين "د" على مرضى كورونا؟

Lebanon 24
20-01-2021 | 21:00
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كشفت دراسة حديثة تأثير استخدام فيتامين "د"، على مرضى كورونا والأمراض المصاحبة لها.

وقالت الدراسة التي أجراها فريق بحثي تابع لجامعة بادوا الإيطالية، إن العلاج بفيتامين "د" في مرضى كورونا والأمراض المصاحبة لها يقلل عدد الوفيات، وكذلك من نقل المرضى إلى وحدات العناية المركزة، بحسب صحيفة "الجورنال" الإيطالية.
 
وركزت الدراسة الإيطالية على الدور الفعال لفيتامين "د"، على مرضى كورونا، وقد تم تنسيقها من قبل جامعة باودا بدعم من جامعات بارما وفيرونا ومعاهد أبحاث أخرى،.

وربطت الدراسة بين نقص فيتامين "د" وزيادة التعرض للمرض ومظاهره السريرية الأكثر عدوانية، في الذي لا يوجد حاليًا فيه الكثير من المعلومات حول كيفية تأثير فيتامين "د" على بداية ومسار المرض المعروف باسم "كوفيد-19".

كما لم يتضح للباحثين تأثير تناول الكولي كالسيفيرول (فيتامين د الأصلي) في المرضى الذين يعانون بالفعل من كورونا، حسبما قالت وكالة "إنسا" الإيطالية.

ومن جانبه أكد الخبير ساندرو جيانيني من جامعة بادوا أن "المرضى الذين شملهم الاستطلاع، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 74 عامًا، تم معالجاتهم بالارتباطات العلاجية ثم استخدم في هذا السياق وفي 36 من 91 شخصًا (39.6%) بجرعة عالية من فيتامين "د" لمدة يومين متتاليين. لم يتم علاج الـ 55 شخصًا المتبقين (60.4%) بفيتامين "د"".
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