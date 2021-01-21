إذا كنت مصاباً بكورونا.. ابتعد عن هذه الأطعمة

من المعلوم أن لا غِنى عن النظام الغذائي الصحّي والمتوازن لمنح الجسم دُفعة جيّدة من أهمّ المغذيات التي يحتاج إليها لتخفيف أعراض أي مشكلة صحّية قد يتعرّض لها، وتعزيز سُرعة الشفاء منها. فكيف إذاً في حال الإصابة بفيروس «كوفيد-19»؟أكّدت اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، لـ«الجمهورية»، أنه «من الخطأ التفكير في أنّ التقيّد بالأكل الصحّي يمنع كلّياً الإصابة بالفيروسات والأمراض بمختلف أشكالها. فالحقيقة هي أنّ النظام الغذائي الصحّي يُقوّي بُنية الجسم، وبالتالي يتمكّن الشخص من مقاومة المشكلات التي يتعرّض لها بطريقة أكثر فاعلية».لتفادي هذه المواد!وقبل عرضها للمأكولات التي يجب على المُصابين بـ«كورونا» التركيز عليها للتغلّب سريعاً على الأعراض التي يواجهونها، شدّدت أبو رجيلي على ضرورة الابتعاد قدر الإمكان من المواد الغذائية التالية التي تُبطئ عملية الشفاء من هذا الوباء العالمي المستجدّ:- الأطعمة الضارّة وغير المغذية والمليئة بالدهون، مثل الحلويات والمقالي، فهي لن تؤمّن سِوى وحدات حرارية عالية وفارغة.- السكّر، وعند الرغبة في الحصول على مذاق حلو يُستحسن اللجوء إلى الفاكهة الطازجة بدلاً من المعلّبة.- الملح، وكذلك المأكولات التي يختبئ فيها بجرعات عالية مثل المواد المعلّبة والمجمّدة والمصنّعة، وكذلك المخلّلات.- الكحول، والعصائر الغنيّة بالسكّر، وكافة أنواع المشروبات المصنّعة... وتطبيق هذه الإجراءات بحذافيرها!أمّا بالنسبة إلى الإجراءات الغذائية التي يجب على المُصاب بـ»كوفيد-19» تطبيقها بحذافيرها فتشمل، وفق أبو رجيلي:- شرب الكثير من المياه لأنّ الجسم يفقد كمية جيّدة منها خلال هذه الفترة.- تفضيل المأكولات الصحّية المحضّرة في المنزل، وعند الرغبة في طلب الـ»Delivery»، يُستحسن اختيار المأكولات المغذّية والمشويّة.- التركيز بشكل خاصّ على الخضار والفاكهة بمختلف أنواعها وتأمين حصص جيّدة منها، خصوصاً الأنواع الغنيّة بالفيتامين C كالليمون والكيوي والبروكلي.