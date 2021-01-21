صحة

بُشرى سارة من علماء أوكسفورد بشأن "كورونا المتحور"

Lebanon 24
21-01-2021 | 09:00
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كشفت صحيفة "التليغراف" البريطانية أن علماء جامعة أوكسفورد يعكفون على تطوير نسخ جديدة من لقاحهم لمكافحة سلالات متحورة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.

 

وكانت جامعة أوكسفورد أعلنت في 17 كانون الثاني الجاري أن لقاحها المرشح لمقاومة فيروس كورونا يحقق استجابة مناعية أفضل عند استخدام نظام الجرعتين الكاملتين بدلا من جرعة كاملة واحدة تليها نصف جرعة داعمة.

 

ولم تشر التفاصيل الخاصة بالتجارب السريرية للمرحلة الأولى والثانية التي نشرت الخميس الماضي إلى نظام نصف الجرعة والجرعة الكاملة الذي قالت أوكسفورد إنه "لم يكن ضمن الخطط" لكن المنظمين وافقوا عليه.

 

وقالت الجامعة إنها استكشفت نظامين للجرعات في مرحلة التجارب المبكرة هما نظام الجرعتين الكاملتين ونظام الجرعة الكاملة ونصف الجرعة.

 

"كورونا المتحور"

وفي كانون الأول الماضي، جاء الإعلان عن سلالة جديدة من كورونا في جنوب أفريقيا، بعد أيام قليلة على اكتشاف سلالة شبيهة في بريطانيا.

 

ويظهر التحليل الجيني الجديد أن السلالة الجديدة تشترك في بعض القواسم مع النوع المنتشر في بريطانيا، لكنها تتطور بصورة منفصلة.

 

وذكرت تقارير أن سلالة جنوب أفريقيا تتميز بأنها أكثر عدوى من سابقاتها، وربما تصيب الشباب، وقد تكون مقاومة أكثر للقاحات من النسخ الحالية من الوباء، لكن تلك التقارير لم تكن مدعومة بأدلة قاطعة.

 

وقال علماء إن حدوث طفرات في الفيروسات أمر طبيعي، لكنهم يرجحون بنسبة كبيرة أن تظل اللقاحات فعالة في حماية الأشخاص من الإصابة بالوباء.

 

ومع ذلك، فهم يؤكدون أنهم يراقبون عن كثب التطورات في جنوب أفريقيا.

المصدر: سكاي نيوز
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