أهم 4 قواعد غذائية لإطالة العمر





وبحسب ما قاله الخبير لموقع "إكسبريس" تتمثل الخطوة الأولى في تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها.



نظام غذائي

قال الخبير: إن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يبطئ الشيخوخة ويقي من السرطان والسكري والزهايمر.



فيتامين د

نفس القدر من الأهمية هو توازن فيتامين د في الجسم، فإن مستوى هذا الفيتامين في الجسم، بحسب الخبير، يتناسب عكسياً مع خطر الموت. تحدث خبير التغذية مارك جيلبرت عن الإرشادات الغذائية التي يمكنها تحسين الصحة وإطالة العمر.وبحسب ما قاله الخبير لموقع "إكسبريس" تتمثل الخطوة الأولى في تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها.قال الخبير: إن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يبطئ الشيخوخة ويقي من السرطان والسكري والزهايمر.نفس القدر من الأهمية هو توازن فيتامين د في الجسم، فإن مستوى هذا الفيتامين في الجسم، بحسب الخبير، يتناسب عكسياً مع خطر الموت.

وأوضح أن "فيتامين (د) يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمناعة ويساعد في الاستجابة المناعية للخلايا التائية".