جديد العلماء.. شكلُ فيروس "كورونا" في أول صورة ثلاثية الأبعاد

تمكن باحثون في النمسا من التقاط أول صورة ثلاثية الأبعاد لفيروس "كورونا" المستجد، وفق ما ذكر موقع "DW" الإلكتروني.وتظهر الصورة التفاعلية التي قدمتها شركة "Nanographics"، بدقة كبيرة جداً، ويمكن مشاهدة هيكل الفيروس بشكل تفصيلي خصوصاً الجانب الداخلي منه.واستند الباحثون النمساويون إلى بيانات من علماء في جامعة تسينغهوا في بكين، وذلك لتشكيل الصورة ثلاثية الأبعاد.لمشاهدة الصورة الخاصة بالفيروس..