4 قواعد غذائية لإطالة العمر.. طبقوها

كشف خبير التغذية مارك جيلبرت لموقع "إكسبريس" عن الإرشادات الغذائية التي يمكنها تحسين الصحة وإطالة العمر.

وبحسب ما قاله فان الخطوة الأولى تتمثّل في تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها.نظام غذائيلفت جيلبرت الى أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يبطئ الشيخوخة ويقي من السرطان والسكري والزهايمر.فيتامين دنفس القدر من الأهمية هو توازن فيتامين د في الجسم، فإن مستوى هذا الفيتامين في الجسم، بحسب الخبير، يتناسب عكسياً مع خطر الموت.وأوضح أن "فيتامين (د) يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمناعة ويساعد في الاستجابة المناعية للخلايا التائية".