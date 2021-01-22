صحة

4 قواعد غذائية لإطالة العمر.. طبقوها

Lebanon 24
22-01-2021 | 15:00
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كشف خبير التغذية مارك جيلبرت لموقع "إكسبريس" عن الإرشادات الغذائية التي يمكنها تحسين الصحة وإطالة العمر.
وبحسب ما قاله فان الخطوة الأولى تتمثّل في تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها.

نظام غذائي

لفت جيلبرت الى أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يبطئ الشيخوخة ويقي من السرطان والسكري والزهايمر.

فيتامين د

نفس القدر من الأهمية هو توازن فيتامين د في الجسم، فإن مستوى هذا الفيتامين في الجسم، بحسب الخبير، يتناسب عكسياً مع خطر الموت.
وأوضح أن "فيتامين (د) يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمناعة ويساعد في الاستجابة المناعية للخلايا التائية".
التوت

كما أوصى جيلبرت بإضافة التوت إلى النظام الغذائي لأنه يحسن صحة القلب ويقوي المناعة ويخفض ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، يعزز التوت تدفق الدم الطبيعي ويمنع تراكم الكوليسترول.

الشاي الأخضر

لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، نصح بشرب الشاي الأخضر بانتظام.

وخلص جيلبرت إلى أن الامتثال لجميع القواعد الأربعة، حتى في فترة زمنية قصيرة، يحسن بشكل كبير الحالة العامة للشخص، وعلى المدى الطويل، يزيد بشكل كبير من فرص العمر الطويل.
المصدر: سبوتنيك
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