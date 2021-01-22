طبيبة تتحدث عن تساقط الشعر لدى مرضى كورونا

أعلنت أخصائية الأمراض الجلدية والنسائية، يلينا بابايفا في حديث أدلت به لوكالة "نوفوستي" الروسية أنه يمكن أن يتساقط الشعر لدى من أصابهم فيروس كورونا بعد مرور أسابيع من تعافيهم من "كوفيد – 19".وقالت إن "تساقط الشعر لدى المرضى والذي سببه "كوفيد – 19" هي ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة وتحدث غالبا ما بعد مرور شهر ونصف الشهر أو شهرين من الإصابة بـ "كوفيد – 19" ولا تشكل خطورة على المرضى، إذ أنها مجرد رد فعل على فيروس كورونا. وبعد ذلك يستعاد كل شيء".يذكر أن وباء الفيروس التاجي اجتاح العالم بأسره تقريبًا. وقد سجل أكثر من 95 مليون إصابة جديدة ، وتوفي أكثر من مليوني شخص.وغالبية الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة الأميركية والهند والبرازيل.أما روسيا فأصيب فيها بالفيروس التاجي 3.65 مليون شخص، شفي منهم أكثر من 3 ملايين وتوفي قرابة 68 ألفا. وسجل في اليوم الماضي نحو 22 ألف إصابة.