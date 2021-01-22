إحدى سلالات "كورونا" الجديدة تثير القلق.. اللقاحات قد لا تعمل بشكل جيد ضدّها

كشفت أبحاث جديدة نُشرت هذا الأسبوع أنّ سلالة "كورونا" الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا ربما تصيب الشباب، وقد تكون مقاومة أكثر للقاحات من النسخ الحالية من الوباء.



وبحسب الباحثين، فإنّ اللقاحات قد تكون أقل فعالية ضدّ سلالة جنوب أفريقيا، في حين أن هذه السلالة يمكنها أن تتجنب الأجسام المضادة التي تم تطويرها استجابة للتطعيم أو إثر الإصابة بالنسخة الأصلية من فيروس كورونا.



وفعلياً، فإنّ هذا قد يعني أنّ اللقاحات الحالية لن توفر نفس القدر من الحماية، ويمكن للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالنسخة الأصلية من الفيروس أن يصابوا بالسلالة الجديدة، وفق ما ذكر موقع "businessinsider".



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن باحثين قولهم إنه يبدو أن التحور في جزء معين من البروتين الشوكي الخارجي للفيروس يكسبه قدرة على "الهروب" من الأجسام المضادة.





وتوصل خبراء في علم الجينوم بجنوب أفريقيا، إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي أدت إلى حدوث طفرة في أعداد حالات الإصابة في البلاد، أكثر قابلية للعدوى بنسبة حوالي 50% من السلالات السابقة.



إلى ذلك، قال سالم عبد الكريم، وهو رئيس مشارك للجنة الاستشارية الوزارية لشؤون مرض "كورونا" بجنوب أفريقيا، إن السلالة الجديدة يمكنها الالتصاق بالخلايا البشرية بصورة أكثر كفاءة من سابقاتها من السلالات، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ". إلى ذلك، قال سالم عبد الكريم، وهو رئيس مشارك للجنة الاستشارية الوزارية لشؤون مرض "كورونا" بجنوب أفريقيا، إن السلالة الجديدة يمكنها الالتصاق بالخلايا البشرية بصورة أكثر كفاءة من سابقاتها من السلالات، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".



من جهتها، قالت الأستاذة المشاركة في المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا بيني مور: "أظن أنه يجب علينا الشعور بالقلق".



ومع هذا، قال عالم الفيروسات في المركز الطبي بجامعة "ديوك"، ديفيد مونتيفيوري: "استناداً إلى بيانات بيني، من المحتمل أن يكون اللقاح أقل فاعلية إلى حد ما، ولكن إلى أي مدى ستقل فعاليته، نحن لا نعلم".



وأضاف مونتيفيوري أن هذه هي الدراسة الأولى التي أثارت لديه شكوكاً جدية حول ما إذا كانت العدوى السابقة أو اللقاح سيقي من المتغير الجديد، قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي أشعر بها بالقلق بشأن متغير يتفادى الاستجابة المناعية، ويتفادى اللقاح جزئياً".



وأكد الخبيران أنه لا يزال يجب على الأشخاص الحصول على اللقاح، فهو فعال للغاية ضد الأشكال الأخرى للفيروس، وهم يعتقدون أنه من المحتمل أنه سيوفر مستوى معيناً من الحماية ضد المتغير الجديد أيضاً، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN".



بدوره، قال أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن الطبيين، إن سلالة كورونا الجديدة المكتشفة في جنوب إفريقيا "مقلقة أكثر" من نظيرتها التي رصدت في بريطانيا.



ووفقاً لوكالة "رويترز"، فقد قال فاوتشي أنّ "السلالة المكتشفة في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية على الأقل".