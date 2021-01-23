صحة

هذه المادة الغذائية تخفض مستوى السكر في الدم

Lebanon 24
23-01-2021 | 21:00
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أكد باحثون أميركيون، أن فاكهة المانغو قادرة على تثبيت مستوى السكر في الدم وتحسين الحالة العامة للأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من السكري.

 

وتفيد Express، بأنه اتضح للباحثين، ان مادة البوليفينول الموجودة في المانغو، لها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

 

ويشير الباحثون، إلى أن "فاكهة المانغو تحتوي على عدد من المركبات المعروفة النشطة بيولوجيًا، مثل الكاروتينات والتوكوفيرول وحمض الأسكوربيك والألياف الغذائية ومركبات مانجيفيرين الفينولية وحمض الغاليك وكيرسيتين".

 

وقد اختار الباحثون المتطوعين المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري وأضافوا إلى نظامهم الغذائي لب المانغو المجفف. وبعد مضي بضعة أشهر انخفض مستوى السكر في دم المتطوعين بعد تناول الطعام. كما لاحظ الباحثون انخفاض نسبة الدهون في جسم غالبية المتطوعين.

 

ومع ذلك يحذر الباحثون من أن فاكهة المانغو تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك يجب على المرضى تناولها بكميات صغيرة.

المصدر: روسيا اليوم
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