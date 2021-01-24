صحة

مع انطلاق حملات التطعيم.. طبيب يقدّم 5 نصائح لتعزيز فعالية اللقاح

Lebanon 24
24-01-2021 | 15:00
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بالتزامن مع طرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حول العالم، شارك الطبيب البريطاني، مايكل موسلي، نصائح يعمل تطبيقها على تعزيز فعالية اللقاح ورفع نشاط الجهاز المناعي لدى الإنسان.

ووفقا للخبراء، فإن أسلوب الحياة الصحي وتناول الطعام الغني بالفيتامينات والمعادن يساهم برفع مناعة الشخص، ويساعده على مقاومة فيروسات عدة، بما فيها فيروس كورونا.

تقليل الوزن
وفي مقال كتبه لصحيفة "ديلي ميل"، نصح موسلي بخسارة بعض الوزن لمن يعانون من السمنة، وأشار إلى أن الوزن الزائد، لاسيما في محيط البطن، كفيل بجعل الجهاز المناعي للإنسان أقل فعالية.

البروبيوتيكس والبريبيوتكس
ينصح موسلي بتناول المواد الغذائية الغنية ببكتيريا البروبيوتكس والمفيدة بشكل كبير لصحة الأمعاء، كالألبان ومشتقاتها.

وينصح كذلك بتناول البريبيروتكس، وهي الأطعمة الغنية بالألياف، على غرار الفاصوليا والعدس والثوم والبصل، بالإضافة إلى العديد من أنواع الخضروات الأخرى.

النوم الجيد ليلا
توصلت دراسة نفذتها جامعة كاليفورنيا إلى أن الأشخاص الأصحاء الذين لم يتمتعوا بقسط كافٍ من الراحة في الليلة السابقة لتلقي مطعوم الإنفلونزا لم تنتج أجسامهم سوى الحد الأدنى من الأجسام المضادة المطلوبة على مدى الأشهر اللاحقة لتلقيهم اللقاح.

تمرين الذراعين
أظهرت دراسة من جامعة بيرمينغهام أن الأشخاص الذين مرنوا أذرعهم قبل ساعات قليلة من تلقي لقاح الإنفلونزا طوروا استجابة مناعية أقوى.

وبينما لا يزال السبب خلف ذلك غير واضح بشكل دقيق للعلماء، إلا أن تمرين الذراع قبل تلقي اللقاح ثبتت فعاليته.

توقف عن التدخين
بينما نصح موسلي بالتوقف عن التدخين لتعزيز فعالية اللقاح، أشار إلى عدد من الدراسات التي توصلت إلى أن التدخين قادر على خفض فعالية اللقاحات بشكل حقيقي، ومن المحتمل أن يكون السبب هو تأثير التبغ على الجهاز المناعي البشري.
المصدر: الحرة
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