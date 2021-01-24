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صحة
مسؤول طبي يحذر من احتمالية "نقل عدوى" كورونا بعد تلقي اللقاح
Lebanon 24
24-01-2021
|
23:00
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حذر نائب رئيس الهيئة الوطنية للرعاية الصحية في المملكة المتحدة جوناثان فان تام من أن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا مازال من الممكن أن ينقلوا العدوى لأخرين، مضيفا أنهم عليهم الاستمرار في اتباع قواعد الإغلاق.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" عن تام القول إن "العلماء لا يعلمون بعد تأثير اللقاح على انتقال العدوى".
وقال إن اللقاح يقدم "أملاً" ولكن يجب أن تنخفض معدلات الإصابة بسرعة.
ويشار إلى أن اللقاح ضد فيروس كورونا يتطلب الحصول على جرعتين، وتعكس الإحصاءات حتى الآن من حصلوا على الجرعة الأولى.
وقال فان تام" لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100%، لذلك لا توجد حماية مضمونة".
وأضاف: "من المحتمل التقاط العدوى خلال فترة أسبوعين لثلاثة بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح"، موضحاً: "من الأفضل الانتظار لفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع من أجل تعزيز رد فعل المناعي بصورة كاملة لدى الأشخاص الأكبر سناً.
وتابع" حتى إذا حصل المرء على جرعتي اللقاح، مازال يمكن أن ينقل العدوى لشخص أخر، وبذلك سوف تستمر سلسلة انتقال العدوى".
المصدر: 24
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