صحة

إليكم نصائح صحية بعد تناول الأطعمة عالية الكوليسترول

Lebanon 24
25-01-2021 | 12:00
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تزايد الكوليسترول في الدم يُضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى جانب أمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

 

وللتخلص من الكوليسترول بعد تناول وجبات دسمة عالية الكربوهيدرات والكوليسترول إليكم بعض النصائح.

 

مشروب سحري

اصنع مشروبا مليء بالزنجبيل والليمون والنعناع، والذي سيساعد جسمك على التخلص من السموم بطريقة ممتازة ويعزيز المناعة، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

 

الماء الدافئ

أظهرت دراسة أن شرب الماء الدافئ يظهر تأثيرا إيجابيا على نمو الميكروبات المعوية، والتي بدورها يمكن أن تساعد في هضم الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول، دون الإخلال بصحة الجهاز الهضم، وفقا لموقع "BloodSky".

 

المشي

بعد تناول وجبة غنية بالكوليسترول، يمكن لحوالي ثلاثين دقيقة من المشي أو صعود السلالم أو أي شكل من أشكال الأنشطة البدنية أن يحسن أداء المعدة، ويساعد على الهضم، قد يساعد أيضا في الحفاظ على وزن جسمك تحت السيطرة.

 

الحصول على قسط كاف من الراحة

يساعد النوم الكافي على راحة الجسم والقدرة على التمثيل الغذائي من على حرق الدهون والكوليسترول بطريقة كبيرة في الجسم.

المصدر: سبوتنيك
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