أطباء يوصون بفيتامين لمقاومة كورونا.. وهذه 3 مجموعات من الأغذية تحويه

أوصى باحثون بالاهتمام بتناول فيتامين "دي" (D) وعدّوه عنصرا ضروريا لتعزيز جهاز المناعة ومقاومة التهابات الجهاز التنفسي، ويعتقد الخبراء أن من الضروري الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين لتخفيف الأشكال الحادة من "كوفيد-19".وفي بيان نشره مستشفى جامعة أنجيه الفرنسية في 18 كانون الثاني الجاري، أوصى 73 خبيرا و6 جمعيات علمية، بإعطاء فيتامين "دي" للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أجل تعزيز المناعة.وتستعرض صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية بعض الأطعمة التي تمدّنا بكميات وفيرة من فيتامين دي وتساعدنا على تعزيز المناعة في ظل استمرار تفشي وباء "كوفيد-19". ولا يعدّ ذلك بديلا من الإجراءات الاحترازية الموصى بها خاصة ترك مسافة الأمان لاجتناب العدوى، والحصول على اللقاح.1- الأسماك الدهنيةتعدّ أسماك الرنجة (Herring) والإسْقُمري (Mackerel) والسردين (Sardines) والسلمون (Salmon) من الأسماك الغنية جدا بفيتامين دي.2- مشتقات الحليبمن أهم المصادر أيضا الحليب المعزز بفيتامين دي (fortified with vitamin D)، سواء كان حيوانيا أو نباتيا، لذلك لا تتردد في تناول حليب الشوفان النباتي أو حليب اللوز أو الصويا أو الأرز لتغطية احتياجاتك اليومية. كما تحتوي الزبدة والجبن على فيتامين دي.3- أحشاء الذبائح وصفار البيضتعد أحشاء الذبائح، مثل الكبد والكلى والقلب والبنكرياس والنخاع الشوكي والدماغ واللسان، غنية جدا بالبروتينات والمعادن والفيتامينات خاصة فيتامين دي الذي نجده كذلك في صفار البيض.كل ما تحتاج إلى معرفته عن فيتامين ديوفيتامين دي ليس مادة كيميائية واحدة، بل يشمل مجموعة من المواد، بما في ذلك فيتامين دي2 ودي3، وفيتامين دي3 هو النوع الذي يصنع في الجلد عندما يتعرض الشخص لأشعة الشمس، ويوجد أيضا في الحيوانات، أما المصادر غير الحيوانية مثل الفطريات والخمائر فتنتج بشكل أساسي فيتامين دي2.وفيتامين دي مهم في امتصاص الكالسيوم والفوسفات، وضروري لصحة العظام والعضلات. ويسهم الحفاظ على معدلات صحية من نسبة فيتامين دي في المساعدة على امتصاص الكالسيوم من الطعام، والحد من حدوث كسور العظام وهشاشتها عند الكبار في حال تناول جرعة يومية منه.