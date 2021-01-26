وزارة الصحة الروسية: النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

كشفت وزارة الصحة الروسية في إرشادات الرعاية الطبية للنساء الحوامل وبعد الولادة، أن الفيروس التاجي المستجد أكثر انتشارا بينهن من بقية السكان.



وتشير إرشادات وزارة الصحة الروسية، الخاصة بتنظيم الرعاية الطبية للنساء الحوامل والنساء في المخاض والنساء بعد الولادة والأطفال حديثي الولادة، إلى أن الإصابات بـ "كوفيد -"19، أعلى بينهن مقارنة بمستوى انتشاره بين السكان.

وجاء في الارشادات: "لقد ثبت أن إصابات النساء الحوامل بـ "كوفيد-19"، أعلى بكثير مما بين السكان".

وتؤكد الارشادات على أن "المجموعة الأكثر عرضة للإصابة بالشكل الحاد من مرض "كوفيد-19" تضم النساء الحوامل اللواتي أعمارهن 35 سنة وأكثر (مؤشر كتلة الجسم 25-29 كلغم\متر مربع) والسمنة (مؤشر كتلة الجسم 30 كلغم\متر مربع وأكثر). وكذلك مرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم المزمن قبل الحمل".



وتضيف أن "العامل الإضافي الذي يزيد من خطر الإصابة بـ "كوفيد-19" هو العمل في مجال الرعاية الصحية أو في الخدمات الاجتماعية المختلفة".