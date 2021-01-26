صحة

وزارة الصحة الروسية: النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

Lebanon 24
26-01-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-787590-637471921617589402.jpg
Doc-P-787590-637471921617589402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وزارة الصحة الروسية في إرشادات الرعاية الطبية للنساء الحوامل وبعد الولادة، أن الفيروس التاجي المستجد أكثر انتشارا بينهن من بقية السكان.

وتشير إرشادات وزارة الصحة الروسية، الخاصة بتنظيم الرعاية الطبية للنساء الحوامل والنساء في المخاض والنساء بعد الولادة والأطفال حديثي الولادة، إلى أن الإصابات بـ "كوفيد -"19، أعلى بينهن مقارنة بمستوى انتشاره بين السكان.
 
وجاء في الارشادات: "لقد ثبت أن إصابات النساء الحوامل بـ "كوفيد-19"، أعلى بكثير مما بين السكان".
وتؤكد الارشادات على أن "المجموعة الأكثر عرضة للإصابة بالشكل الحاد من مرض "كوفيد-19" تضم النساء الحوامل اللواتي أعمارهن  35 سنة وأكثر  (مؤشر كتلة الجسم 25-29 كلغم\متر مربع) والسمنة (مؤشر كتلة الجسم 30 كلغم\متر مربع وأكثر).  وكذلك مرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم المزمن قبل الحمل".

وتضيف أن "العامل الإضافي الذي يزيد من خطر الإصابة بـ "كوفيد-19" هو العمل في مجال الرعاية الصحية أو في الخدمات الاجتماعية المختلفة".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:37 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:58 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:00 | 2021-01-26
23:00 | 2021-01-25
21:00 | 2021-01-25
18:00 | 2021-01-25
16:00 | 2021-01-25
15:00 | 2021-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website