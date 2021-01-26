هل تتحول عدوى كورونا إلى مرض جهازي؟

وفي التفاصيل بحسب تقرير لـ"العربية"، أفاد مدير برامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحافي أن هناك خطرا دائما من تحول أي مرض إلى متوطن وجهازي، وقد شهدنا هذا الأسلوب مع أمراض أخرى سابقا، وهو ما ينطبق مع كورونا في وقتنا الحالي.وأضاف رايان: "إذا نظرنا في تاريخ البشرية فسنرى أننا تمكنا من الانتصار على الجدري فقط، ولم ننجح حتى الآن على سبيل المثال في التغلب على شلل الأطفال أو الحصبة".وأوضح المسؤول العالمي، أن لدى فيروس كورونا عدة مواصفات تدل على أن القضاء عليه سيكون أمرا صعبا، مشيراً على وجه الخصوص إلى ناحية انتشاره في جميع دول العالم تقريباً.ورغم التفشي الكبير، لا أمل في أن تصل اللقاحات إلى المناطق جميعها.ما أكد رايان أن هذا الوضع سيستمر في المستقبل القريب، وبذلك فإن سبب انتقال العدوى سيتواصل.رغم ذلك، أوضح المسؤول أنه وفي هذا العام تتوفر لدينا فرصة لخفض مستوى الوفيات بشكل ملموس والعودة إلى الحياة الطبيعية.وشدد على أن الفيروس سيواصل الانتقال لوقت طويل، في حال فشلنا في ضمان توفير اللقاحات في كل الأماكن، مؤكداً أن هذه هي النقطة الأهم والتي يمكن لها أن تقلل من قدرات الفيروس على الانتشار ومنعه من التأثير أكثر على حياة الناس.