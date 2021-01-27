13
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
بدلاً من رميها.. خطوات لتعقيم الكمامات ذات الاستعمال الواحد
Lebanon 24
27-01-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال باحثون بجامعة مونستر للعلوم التطبيقية في ألمانيا إنه على الرغم من أن كمامات FFP2 المتطورة مخصصة للاستخدام لمرة واحدة، إلا أنه يمكن إعادة استخدامها بشرط تنظيفها وتعقيمها.
وهناك طريقتان لتعقيم الكمامات من هذا النوع:
الأولى: التسخين في الفرن
تعد هذه الطريقة مناسبة للأنواع القابلة للطي فقط، بينما لا تعد مناسبة للأنواع ذات الشكل الثابت المحتوية على فلتر أو كَبّ. ولهذا الغرض يتم أولاً تعليق الكمامة على خطاف لتجف حتى موعد الاستخدام في اليوم التالي.
وبعد ذلك، يتم وضع الكمامة على صينية وضبط حرارة الفرن العلوية والسفلية على 80 درجة مئوية، مع مراعاة وضع الصينية على المسار الأوسط بحيث تكون المسافة بينها وبين سقف الفرن وقاع الفرن حوالي 10 سم. ويتم ترك الكمامة في الفرن لمدة ساعة؛ حيث يساعد ذلك في القضاء على فيروس "كوفيد 19" المستجد.
وبهذه الطريقة يمكن إعادة استخدام الكمامة FFP2 حتى 5 مرات، مع مراعاة اتباع هذه الطريقة في كل مرة.
الثانية: التجفيف في الهواء
تعد هذه الطريقة مناسبة للأنواع ذات الشكل الثابت المحتوية على فلتر أو كَبّ. وفي حالة الاستخدام اليومي، فإن المرء يحتاج إلى 7 كمامات. وبعد ارتداء إحدى الكمامات يتم تعليقها على خطاف وتركها لتجف في الهواء لمدة أسبوع.
ومن المفيد وضع ملصق يحمل اسم يوم الأسبوع على كل خطاف، وذلك لتجنب الخلط بين الكمامات السبع. وبهذه الطريقة يمكن أيضاً إعادة استخدام كل كمامة حتى 5 مرات قبل التخلص منها.
وبشكل عام، لا يجوز تنظيف كمامات FFP2 من خلال وضعها في الميكروويف أو إناء به ماء مغلي أو الغسالة الأوتوماتيكية أو غسالة الصحون أو تحت مصباح يعمل بالأشعة فوق البنفسجية.
المصدر:
24
الأكثر قراءة
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
09:30 | 2021-01-27
27/01/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
09:00 | 2021-01-27
27/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يهدد اللبنانيين: غادروا أماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ وستغمرها هجماتنا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يهدد اللبنانيين: غادروا أماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ وستغمرها هجماتنا
07:16 | 2021-01-27
27/01/2021 07:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا يخطف ابنة الـ 31.. ستيفاني ضحية جديدة للفيروس اللعين
Lebanon 24
كورونا يخطف ابنة الـ 31.. ستيفاني ضحية جديدة للفيروس اللعين
09:09 | 2021-01-27
27/01/2021 09:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. والد يترك ابنته بأحضان الجيش لاطعامها: لم أعد أملك ليرة واحدة
Lebanon 24
في طرابلس.. والد يترك ابنته بأحضان الجيش لاطعامها: لم أعد أملك ليرة واحدة
23:42 | 2021-01-26
26/01/2021 11:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:00 | 2021-01-27
أعراض نقص فيتامين "ب 12".. لا تهملوها
12:00 | 2021-01-27
موجودة بكل منزل وتؤخذ بلا وصفة.. طبيب يحذر من خطورة هذه الأدوية
09:00 | 2021-01-27
ارتداء كمامتين للوقاية من "كورونا".. ينفع بهذه الحالة
06:00 | 2021-01-27
ارتفاع ضغط الدم وحرارة الجسم.. دراسة تنبه إلى خطر قد لا ندركه!
23:00 | 2021-01-26
القيلولة... هذه آثارها على إدراكك
21:00 | 2021-01-26
هل تتحول عدوى كورونا إلى مرض جهازي؟
فيديو
"سوني" تحيي أحد أشهر هواتفها من جديد (فيديو)
Lebanon 24
"سوني" تحيي أحد أشهر هواتفها من جديد (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
27/01/2021 19:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ديما قندلفت تكشف معاناتها بسبب تشوّه في وجهها (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ديما قندلفت تكشف معاناتها بسبب تشوّه في وجهها (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
27/01/2021 19:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب.. لحظة سقوط مكيّف هواء على رأس رجل إطفاء (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مرعب.. لحظة سقوط مكيّف هواء على رأس رجل إطفاء (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
27/01/2021 19:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact