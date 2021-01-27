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صحة
8 بدائل طبيعية لمسكنات الألم
Lebanon 24
27-01-2021
|
21:00
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يسارع الكثيرون لتناول العقاقير والحبوب المسكنة لتخفيف الآلام التي يشعرون بها، لكن الإكثار من المسكنات يمكن أن يكون ضاراً على المدى الطويل.
وفيما يلي مجموعة من البدائل الطبيعية لمسكنات الألم، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:
الزنجبيل
يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة والسرطان. هذا الجذر أكثر فعالية من أي مسكنات في التخلص من الآلام.
الفلفل الحار
الكابسيسين هو المركب الرئيسي الموجود في الفلفل الحار ويعمل كمسكن طبيعي للألم، ويمكن أن يساعد هذا المركب في تقليل آلام الأعصاب والعضلات والمفاصل.
الكركم
يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين، وهو مضاد للأكسدة بطبيعته ويمكن أن يساعد في تقليل الألم والالتهابات، ويحمي الكركم الجسم أيضًا من جزيئات الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالأنسجة.
الصبار
يشتهر جل الصبار في علاج السحجات الجلدية، مثل حروق الشمس ويمكن أن يساعد أيضًا في علاج آلام المفاصل. ويمكن وضع الجل موضعياً لتخفيف الشعور بالألم.
لحاء الصفصاف
يحتوي لحاء الصفصاف على مادة كيميائية تسمى الساليسين، والتي تشبه المكون الرئيسي الموجود في المسكنات، ويمكن أن يساعد في توفير الراحة من الألم والالتهابات.
زيت اللافندر
يشيع استخدام زيت اللافندر الأساسي لتسكين الآلام والنوم العميق وتخفيف القلق. ويمكنك خلط بعض زيت اللافندر الأساسي مع بعض الزيوت الحاملة وتطبيقه موضعيًا. لا تتناول الزيوت العطرية لأنها قد تكون سامة.
القرنفل
وجدت دراسة أجريت عام 2006 أن هلام القرنفل فعال مثل هلام البنزوكائين، وهو هلام موضعي يستخدمه أطباء الأسنان غالبًا لتقليل ألم الأسنان.
اليانسون
يحتوي اليانسون على مركبات قد تقلل الالتهاب والتشنجات العضلية، وتشمل الاستخدامات التقليدية له علاج الحمى والصداع النصفي والتهاب المفاصل الروماتويدي وآلام الأسنان وآلام المعدة بالإضافة إلى زيادة حليب الثدي.
المصدر: 24
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