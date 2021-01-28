صحة

تلوّث الهواء قد يؤدي الى فقدان البصر؟!

Lebanon 24
28-01-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-788462-637474165172147936.jpg
Doc-P-788462-637474165172147936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت دراسة علمية حديثة، منشورة عبر موقع "يورو نيوز"، أن تلوث الهواء يمكن أن يزيد بصورة كبيرة من خطورة فقدان البصر والعمى بصورة دائمة.

ورصدت الدراسة ارتباطا خطيرا بين تلوث الهواء، وسرعة الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر، والذي يعتبر السبب الرئيسي لفقدان البصر لكبار السن الذين ترتفع أعمارهم عن سن الـ50 عاما.

وتوقعت الدراسات أن تلوث الهواء سيؤدي إلى إصابة أكثر من 300 مليون شخص بفقدان البصر والعمى بحلول عام 2040.

وقالت الدراسة إن تلوث الهواء تصل خطورته لخطورة التدخين والتغيرات الجينية وتقدم العمر في الإصابة بالعمى.

ولفتت الدراسة إلى أن تلوث الهواء له علاقة أيضا بالإصابة بمخاطر صحية أخرى بجانب فقدان البصر، وهو أمراض القلب والرئة والجهاز التنفسي.

وحللت الدراسة بيانات أكثر من 115 ألف مشارك في الدراسة، من أشخاص لم يبلغوا أنهم يعانون من مشاكل في العين أو البصر، منذ بداية فترة الدراسة عام 2006.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
18:00 | 2021-01-28
17:38 | 2021-01-28
12:00 | 2021-01-28
11:00 | 2021-01-28
09:00 | 2021-01-28
06:00 | 2021-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website