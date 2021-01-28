صحة

بشرى للمرضى...ابتكار نظارات ذكية تعالج قصر النظر خلال ساعة ونصف يوميا

Lebanon 24
28-01-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-788617-637474446762524994.jpg
Doc-P-788617-637474446762524994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة يابانية تطوير نظارات ذكية يمكنها أن تعالج قصر النظر عند ارتدائها يوميا لمدة تصل لساعة ونصف الساعة.

وقالت شركة Kubota Pharmaceutical Holdings اليابانية، إنها طورت نظارات ذكية تستطيع معالجة قصر النظر(رؤية الأشياء القريبة بوضوح ورؤية الأشياء البعيدة بشكل ضبابي) دون أي تدخل جراحي أو الحاجة لارتداء نظارات أوعدسات طبية طوال الوقت، فهي تعالج قصر النظر من خلال تصحيح انكسار الأشعة على العين المسببة لقصر النظر.

وأكدت الشركة أن ارتداء النظارة الجديدة "Kubota Glasses" لمدة تتراوح ما بين 60- 90 دقيقة مرة واحدة يوميا، يمكنه أن يصحح مشكلة قصر النظر، مشيرة إلى أن النظارات الجديدة تعتمد على تقنية micro-LEDS والتكنولوجيا النانوية، لعرض صور واقعية على المجال البصري الخارجي، وذلك بهدف تحفيز شبكية العين.
وأضافت الشركة أن النظارات ما زالت قيد التجارب لمعرفة المدة، التي يستمر فيها تأثير النظارة على علاج المشكلة بعد أن يقوم الشخص بارتدائها، وما هي المدة المحددة التي يلتزم بها الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة بارتداء النظارة حتى يتخلصوا من قصر النظر نهائيا.
وقال رئيس الشركة ريو كوبوتا: "إن المجموعة بدأت بالفعل تجارب سريرية في الولايات المتحدة تضم 25 شخصًا، وبعد ذلك تعتزم الشركة بيعها (النظارات) أولاً في آسيا، التي تضم نسبة عالية من الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر".

يذكر أنه هناك ثلاثة إجراءات علاجية متاحة لحالة قصر النظر، وهي ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة أو الخضوع للجراحة الإنكسارية التي تقلل من ارتداء النظارات والعدسات الطبية عبر استخدام أشعة الليزر لإعادة تشكيل القرنية.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2021-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2021-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2021-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2021-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:56 | 2021-01-28
21:00 | 2021-01-28
18:00 | 2021-01-28
17:38 | 2021-01-28
15:00 | 2021-01-28
12:00 | 2021-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website