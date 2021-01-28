رئيس شركة "موديرنا": لقاحنا قعال ضد تحورات "كورونا"

قال رئيس شركة "موديرنا" المُنتجة للقاح فيروس "كورونا"، اللبناني الأميركي نوبار أفيان، أنّ "هناك قواعد صارمة تتحكم بمسألة توزيع لقاح موديرنا الذي يعتبر فعالاً ضدّ تحوّرات فيروس كورونا"، وأضاف: "التكنولوجيا التي نستخدمها قادرة على ضرب كل التغييرات في الفيروس".

وأضاف: "التكنولوجيا التي اتبعناها استخدمت على مدى 10 سنوات في السابق، ولم نرَ ايا من التغييرات الجينية التي نراها في العلاجات الجينية التقليدية في لقاحنا".

وأضاف: "ما نحصل عليه اليوم في اللقاح هو مجرّد رسالة يرسلها اللقاح الى الفيروس لضربه، ونحن لا نغيّر بالجينات بل نضرب الفيروس نفسه، وهناك اشارات ايجابية للحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية بموضوع لقاح موديرنا".

كلامُ أفيان جاء خلال حديث عبر قناة الـ"MTV" مع برنامج "صار الوقت"، وقد تطرق إلى موضوع تلقي النساء الحوامل للقاح "كورونا"، وقال: "منظمة الصحة لديها المعايير الخاصة بها والاسس التي تعتمدها في هذا السياق، ولكننا قمنا بكل التجارب المطلوبة لهذا اللقاح. بعض الدراسات والبيانات ستصدر حديثاً ومنظمة الصحة لم تمنع الحوامل من تناول العقار الذي ننتجه انما الهدف هو التريّث بأخذه لأننا بدأنا الدراسات الآن على هذه الفئات. نقوم بالتجارب على من هم دون 18 سنة، لكن حتى اليوم نقول بأنه لا يجب أن يستخدم اللقاح من هم دون هذا العمر".

وأوضح أفيان أنه يجب تخزين لقاح "كورونا" بدرجة -25، وأضاف: "نضمن جودة اللقاح في البراد العادي كما أنه يعيش 12 ساعة في حرارة الغرفة العادية".